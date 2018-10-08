Благовещенцы стали призерами первенства России по спортивному ориентированию
Четверо юных амурчан стали призерами всероссийского первенства по спортивному ориентированию. Они заняли пьедестал в номинации «Кросс-эстафета», Соревнования проводились во Владивостоке.
В первенстве, прошедшем в столице Приморского края, приняли участие 680 человек. Благовещенские спортсмены стали призерами в дисциплине «Кросс-эстафета». В группе «Юниоры» серебряными призерами стали кандидаты в мастера спорта студенты Дальневосточного ГАУ Владимир Кочетков и Егор Щербина.
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Среди юношей до 15 лет в этой же дисциплине бронзовыми призерами стали перворазрядники Иван Рыжков и Олег Разин – воспитанники спортивного клуба «Юность» Центра эстетического воспитания детей. Тренирует всех призеров Яна Лепцан.
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