Благовещенцы стали призерами первенства России по спортивному ориентированию

Четверо юных амурчан стали призерами всероссийского первенства по спортивному ориентированию. Они заняли пьедестал в номинации «Кросс-эстафета», Соревнования проводились во Владивостоке.

В первенстве, прошедшем в столице Приморского края, приняли участие 680 человек. Благовещенские спортсмены стали призерами в дисциплине «Кросс-эстафета». В группе «Юниоры» серебряными призерами стали кандидаты в мастера спорта студенты Дальневосточного ГАУ Владимир Кочетков и Егор Щербина.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности продукты питания

одежда и обувь

бытовая химия товары для дома

игрушки

... и многое другое! Мы находимся по адресу:

ул. Лазо, 2 Режим работы:

с 9 до 21 ч без перерыва

без выходных

Среди юношей до 15 лет в этой же дисциплине бронзовыми призерами стали перворазрядники Иван Рыжков и Олег Разин – воспитанники спортивного клуба «Юность» Центра эстетического воспитания детей. Тренирует всех призеров Яна Лепцан.