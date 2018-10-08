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8октября
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сегодня, 12:16 4

Благовещенцы стали призерами первенства России по спортивному ориентированию

Благовещенцы стали призерами первенства России по спортивному ориентированию

Четверо юных амурчан стали призерами всероссийского первенства по спортивному ориентированию. Они заняли пьедестал в номинации «Кросс-эстафета», Соревнования проводились во Владивостоке.

В первенстве, прошедшем в столице Приморского края, приняли участие 680 человек. Благовещенские спортсмены стали призерами в дисциплине «Кросс-эстафета». В группе «Юниоры» серебряными призерами стали кандидаты в мастера спорта студенты Дальневосточного ГАУ Владимир Кочетков и Егор Щербина.

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Среди юношей до 15 лет в этой же дисциплине бронзовыми призерами стали перворазрядники Иван Рыжков и Олег Разин – воспитанники спортивного клуба «Юность» Центра эстетического воспитания детей. Тренирует всех призеров Яна Лепцан.

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Комментарии
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  • Сестра

    Сестра
    1 час назад

    Поздравляем призеров и особенно тренера! Яна может!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Молодцы! )

  • ЛайКа

    ЛайКа
    57 минут назад

    Яна Лепцан, спасибо вам и вашим бойцам! Все молодцы, приятно такое читать

  • ЛайКа

    ЛайКа
    53 минуты назад

    Тем более в таком виде спорта. Всегда нравился мне более других. Тут развивается смекалка, выносливость, полезный навык не заблудиться, отыскать дорогу. Я бы ввела в классные часы хотя бы несколько занятий. Полезнее, чем мячик погонять

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