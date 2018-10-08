Благовещенской семье мешает спать стройка по соседству (видео)

В Благовещенске строители спешат завершить работы по строительству девятиэтажного жилого дома. Для этого им приходится работать с 6 утра до глубокой ночи. Это мешает отдыхать жильцам соседней многоэтажки.

О проблеме реакции ИА «Амур.инфо» рассказал благовещенец Александр. «В 50–70 метрах от нашего дома строится девятиэтажка, по улице Амурской между Новой и Мухина. Последние два дня строительство ведется практически непрерывно: начинают в 6 утра, а заканчивают в 2 часа ночи. Работает кран, строители с фонарями сверлят, железо приколачивают», – говорит Александр. По его словам, он даже обращался в полицию, но безуспешно.

Тем временем, согласно положениям закона «Об административной ответственности в Амурской области», ответственность за шумные строительные работы наступает только в том случае, если эти работы ведутся в жилых домах, а не возле них. При этом до внесения поправок в областной закон запрет на производство шумных строительных работ распространялся не только на жилые дома, но и на участки вблизи жилья.

Строительные работы по ночам не запрещены – при условии соблюдения правил безопасности. И тем не менее, если сильный шум мешает спать по ночам, жильцы вправе обратиться в полицию.