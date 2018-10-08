Благовещенские автоинспекторы за три дня поймали 39 нетрезвых водителей

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На дорогах Благовещенска и Благовещенского района госавтоинспекторы выявили 39 автомобилистов в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидельствования. Это итог трехдневного профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

Всего в ходе проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции на дорогах города и района выявили 1 127 нарушений правил дорожного движения. 39 водителей задержаны за управление транспортными средствами при нахождении в состоянии опьянения. Среди них и те, кто отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. А 13 водителей сели нетрезвыми за руль уже не в первый раз.

По закону, за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей с лишением права на управление от полутора до двух лет. Те, кто нарушил правила повторно, могут лишиться свободы на срок до двух лет.