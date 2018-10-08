Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:24 2

Благовещенские автоинспекторы за три дня поймали 39 нетрезвых водителей

Благовещенские автоинспекторы за три дня поймали 39 нетрезвых водителей
Фото: alko03.ru

На дорогах Благовещенска и Благовещенского района госавтоинспекторы выявили 39 автомобилистов в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидельствования. Это итог трехдневного профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

Всего в ходе проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции на дорогах города и района выявили 1 127 нарушений правил дорожного движения. 39 водителей задержаны за управление транспортными средствами при нахождении в состоянии опьянения. Среди них и те, кто отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. А 13 водителей сели нетрезвыми за руль уже не в первый раз.

По закону, за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей с лишением права на управление от полутора до двух лет. Те, кто нарушил правила повторно, могут лишиться свободы на срок до двух лет.

Просмотров всего: 1733

#закон #транспорт


Происшествия

Амурчане нанесли ущерб ЗабЖД на 2,9 миллиона, вмешиваясь в ее работу

Происшествия 5

В Петербурге у сотрудницы военной прокуратуры из Амурской области угнали машину
Общество

Аэрофлот не видит своей вины перед жителями Дальнего Востока
Общество

Владивостокскому аэропорту могут присвоить имя Муравьева-Амурского
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Tandem

    Tandem
    3 часа назад

    Респект за качественную работу, это показатель. Выявление алконавтовтов самое действенное предупреждение ДТП и тем более аварий с трагическими последствиями. Вот этим гайцам и надо поощрения давать ощутимые в денежном выражении. Спкойнее от подобной информации, работают люди.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Пока не будет реальных сроков, пьянь за рулём будет вертеть гайцев, как пропеллер. (

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь