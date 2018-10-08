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8октября
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сегодня, 10:09 45

Министр Александр Козлов просит всех рассказать ему о своих друзьях

Министр Александр Козлов просит всех рассказать ему о своих друзьях

Руководитель федерального министерства по развитию Дальнего Востока и бывший губернатор Амурской области Александр Козлов объявил конкурс в своем профиле в Инстаграме. Для того чтобы в нем участвовать, нужно подписаться на министра и в комментарии отметить одного из своих друзей.

Для чего нужно отмечать друзей, министр не сообщает. Также тайной остается приз, который может выиграть победитель. Причем Козлов отметил, что человек, угадавший, что это будет за приз, получит еще один приз. Какой – также неизвестно.

Итоги конкурса будут подведены 11 октября. На утро понедельника под записью о конкурсе было уже несколько тысяч комментариев. Люди предполагали, что министр подарит щенка или книгу, ужин с собой, место советника, дальневосточный гектар, новый айфон или даже «что-то нематериальное».

Но некоторые рассчитывают на такие подарки, как аптека для поселка Златоустовск, татами для Ивановского центра детского творчества, автобусный маршрут до детской поликлиники в Свободном, ремонт дорог в Мазановском районе, домик в Пояркове для матери шестерых детей или «уверенность в завтрашнем дне».

Просмотров всего: 3365

#интернет #конкурсы #российская власть


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Комментарии
Показать все (45) Обсудить на форуме
  • Sah

    Sah
    5 часов назад



    Для чего нужно отмечать друзей, министр не сообщает. Также тайной остается приз, который может выиграть победитель. Причем Козлов отметил, что человек, угадавший, что это будет за приз – получит еще один приз. Какой – также неизвестно.



    просто он не знает че и зачем.и в этом вся суть этого министерства.

  • Арболет

    Арболет
    5 часов назад

    А он работать не хочет попробовать. Надо не фигней Шурик заниматься а, РАБОТАТЬ!!!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    5 часов назад



    Но некоторые рассчитывают на такие подарки, как аптека для поселка Златоустовск, татами для Ивановского центра детского творчества, автобусный маршрут до детской поликлиники в Свободном, ремонт дорог в Мазановском районе, домик в Пояркове для матери шестерых детей или «уверенность в завтрашнем дне».



    Тролли 80 левела?!

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Мои друзья хоть не в болонии

    Зато не тащат из семьи

    А гадость пьют из экономии

    Хоть по утру, но на свои

  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    чем выше чел у власти, тем меньше у него остается настоящих друзей(за редким исключением).

  • Маша Сидорова

    Маша Сидорова
    5 часов назад

    Ему делать нечего?

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Маша Сидорова

    Ему делать нечего?



    Работа у него такая - ничего не делать



  • 55

    55
    4 часа назад

    Бодряк малолетством продолжает заниматься. У него какие могут быть "подарки": только "пыль из окопов", либо "здоровье в гробу".

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    А министр Козлов выражал свое официальное мнение по пенсионке?

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    Это всё надо для поднятия медиарейтинга среди министров, скорее всего им за это какие-то плюшки выдают.

  • добренький

    добренький
    4 часа назад

    ОН ХОЧЕТ ЗАПИСАТЬСЯ В ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ , СВОИХ НЕ ОСТАЛОСЬ.ОТГАДАЛ , ВТОРОЙ ПОДАРОК МНЕ.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Министр часто ездит по региону. В связи с этим , отличным подарком бы было пригласить победителя с собой в какую ни будь поездку. На Камчатку, Сахалин .....Колыму. В дороге бы и подружились, да за рюмочкой чая. Рейтинги бы поправил.

  • Сосновский

    Сосновский
    4 часа назад

    Министр жалок.

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    готовится отчет президенту, что все дальневосточники в друзьях? а время то идет. скоро полгода будет, как на посту. что сделано, кроме смены замов, товарищ федеральный министр?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    1.приз - погремушка.

    а второй -коляска детская б/у от губернатора т.е. от министра ДВ

  • Ярославович

    Ярославович
    2 часа назад

    Придурок.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    ФЕЯ-ЭНИ


    Вы не туда пИшите. ПишИте в инсту

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    1.приз - погремушка.

    а второй -коляска детская б/у от губернатора



    Не!

    Первый приз - КАА добавит вас в свои друзья!

    А второй - пригласит на чай. )))

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    ЛайКа

    ФЕЯ-ЭНИ


    Вы не туда пИшите. ПишИте в инсту



    неее...мне не надо ни то ни другое)))

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    Oldlord

    ФЕЯ-ЭНИ

    1.приз - погремушка.

    а второй -коляска детская б/у от губернатора



    Не!

    Первый приз - КАА добавит вас в свои друзья!

    А второй - пригласит на чай. )))



    еслиб на что другое а то чай!!))) я и дома его попью)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    ФЕЯ-ЭНИ





    неее...мне не надо ни то ни другое)))



    А может вторым номером идёт Бентли?



    Зря вы так! Такая возможность))



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    ФЕЯ-ЭНИ



    еслиб на что другое а то чай!!))) я и дома его попью)





    Опять же, зря вы так!

    Пока он ещё только мелким губером был, так народ к нему на завтраки бежал, а тут уже цельный Министр!

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    ЛайКа

    ФЕЯ-ЭНИ



    неее...мне не надо ни то ни другое)))



    А может вторым номером идёт Бентли?

    Зря вы так! Такая возможность))



    я точно знаю что за призы))) сегодня 8102018 да еще и звездопад ночью будет, а в такие дни я знаю все.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    ЛайКа

    а тут уже цельный Министр!



    Ичо?

    Был он уже "целым министром".

    Только вот ЖКХ Амурки как была в заднице, так и осталась.

    Единственное, что у КАА хорошо получалась - роспись в ведомости на зряплату.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    лайки за подарки просит

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    ФЕЯ-ЭНИ



    я точно знаю что за призы))) сегодня 8102018 да еще и звездопад ночью будет, а в такие дни я знаю все.





    Тогда пишИте мне в личку, я даже в инсте зарегистрируюсь.



    Халява же! Как так? И даже без очереди и давки! Надо брать)))



    И вас обманули, сегодня - 08.10.2018



  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    ЛайКа

    ФЕЯ-ЭНИ



    я точно знаю что за призы))) сегодня 8102018 да еще и звездопад ночью будет, а в такие дни я знаю все.





    Тогда пишИте мне в личку, я даже в инсте зарегистрируюсь.

    Халява же! Как так? И даже без очереди и давки! Надо брать)))

    И вас обманули, сегодня - 08.10.2018



    можете написать от себя в инсте, ответы я уже писала выше.

    а ноль это просто ничего....)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Oldlord





    Ичо?

    Был он уже "целым министром".

    Только вот ЖКХ Амурки как была в заднице, так и осталась.

    Единственное, что у КАА хорошо получалась - роспись в ведомости на зряплату.



    Ну чаю попить тоже не плохо. Роспись не видела, но перлы его всегда радовали - это раз. А ролики "от губера" тем более.



    Так что этот парень продлил мне жизнь)))



    И где это у нас ЖКХ в заднице? Не верю! Его бы тогда не повысили!



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Самый капец, что я прочитала название новости: "Мини Александр Козлов просит всех рассказать ему о своих друзьях"

    Тля Скорочтение по Фрейду

    Стало жалко лялечку

  • Маша Сидорова

    Маша Сидорова
    2 часа назад

    Ему бы в детсад ещё походить, ну или в школу. Не наигрался ещё мальчик в гаджеты.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    ЛайКа

    Самый капец, что я прочитала название новости: "Мини Александр Козлов просит всех рассказать ему о своих друзьях"

    Тля Скорочтение по Фрейду

    Стало жалко лялечку



    а че жалко то лялИчку?? У нее мама есть очень даже хорошая. Так что все нормально.

    а мужики, если что, все малеха пристукнутые)) с этим надо смириться!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Маша Сидорова

    Ему бы в детсад ещё походить, ну или в школу. Не наигрался ещё мальчик в гаджеты.



    Ну тодыть ему надоть вместе с Медведевым. Это он первый играться начал))



    Таки тут народ призывал правительство на мыло, на дыбу, распустить...



    А тут всё проще, оне у нас ещё не наигралися! Вот оночёМихалыч



    Их (оказывается!) в садик надо всем скопом



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    а мужики, если что, все малеха пристукнутые)) с этим надо смириться!




    Ну так-то вещь давно известная))



    Один знакомый, как 30 стукнуло взялся машинки коллекционировать. Нет бы на реальную тачку копить



    Есть примеры и пошедевральнее



  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ЛайКа

    Ну чаю попить тоже не плохо. Роспись не видела, но перлы его всегда радовали - это раз. А ролики "от губера" тем более.

    Так что этот парень продлил мне жизнь)))

    И где это у нас ЖКХ в заднице? Не верю! Его бы тогда не повысили!



    Вот так, на "лайках", "мудрый" КАА и повысился. )))



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Oldlord

    Вот так, на "лайках", "мудрый" КАА и повысился. )))



    "Олдушка", а вы от чайка на халяву откажитесь?



    А от чего не откажитесь?



  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ЛайКа

    Oldlord

    Вот так, на "лайках", "мудрый" КАА и повысился. )))



    "Олдушка", а вы от чайка на халяву откажитесь?

    А от чего не откажитесь?



    От хорошего коньячка, от кофе, от приятной беседы с уважаемым человеком... точно не откажусь! )



  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Кстати, "лайк" спецом взял в кавычки, чтобы вы не подумали, что это ваш ник. )

  • ЛайКа

    ЛайКа
    59 минут назад

    Oldlord


    Извините, если зацепила. Это же тоже шутка



    Я и Хмыкушкой за глаза или Гусечкой, вместо Гусеницы. Вы ж уже родненькие все))



    От коньячка тоже, но за хороший вискарик могу и с не очень мною уважаемым побеседовать.



    Эх... оказывается я продажная и мелочная персона))



  • Oldlord

    Oldlord
    57 минут назад

    А я и не обиделся. )

    Виски у меня редко бывает. Не мой напиток.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    55 минут назад

    Oldlord

    А я и не обиделся. )

    Виски у меня редко бывает. Не мой напиток.



    а какаву варишь?

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    48 минут назад

    Когда займемся развитием ДФО?

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    45 минут назад

    Маша Сидорова

    Ему бы в детсад ещё походить, ну или в школу. Не наигрался ещё мальчик в гаджеты.



    Это точно!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    35 минут назад

    Савелий28ru

    Когда займемся развитием ДФО?



    Как только друзей соберёт



  • ЛайКа

    ЛайКа
    34 минуты назад

    ФЕЯ-ЭНИ



    а какаву варишь?





    Даааа... какава! Как в детстве, аж облизнулась)



    Надо как-нибудь сварить



  • ay

    ay
    26 минут назад

    Oldlord

    ЛайКа

    Ну чаю попить тоже не плохо. Роспись не видела, но перлы его всегда радовали - это раз. А ролики "от губера" тем более.

    Так что этот парень продлил мне жизнь)))

    И где это у нас ЖКХ в заднице? Не верю! Его бы тогда не повысили!



    Вот так, на "лайках", "мудрый" КАА и повысился. )))



    "из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк" так говорил Ленин. Для нонешней власти важнейшим является санкционный телеграм забугорный инстаграм. Смешно. Но это так.

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