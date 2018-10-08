Министр Александр Козлов просит всех рассказать ему о своих друзьях

Руководитель федерального министерства по развитию Дальнего Востока и бывший губернатор Амурской области Александр Козлов объявил конкурс в своем профиле в Инстаграме. Для того чтобы в нем участвовать, нужно подписаться на министра и в комментарии отметить одного из своих друзей.

Для чего нужно отмечать друзей, министр не сообщает. Также тайной остается приз, который может выиграть победитель. Причем Козлов отметил, что человек, угадавший, что это будет за приз, получит еще один приз. Какой – также неизвестно.

Итоги конкурса будут подведены 11 октября. На утро понедельника под записью о конкурсе было уже несколько тысяч комментариев. Люди предполагали, что министр подарит щенка или книгу, ужин с собой, место советника, дальневосточный гектар, новый айфон или даже «что-то нематериальное».

Но некоторые рассчитывают на такие подарки, как аптека для поселка Златоустовск, татами для Ивановского центра детского творчества, автобусный маршрут до детской поликлиники в Свободном, ремонт дорог в Мазановском районе, домик в Пояркове для матери шестерых детей или «уверенность в завтрашнем дне».