В Мазановском районе после опрокидывания лодки пропал рыбак

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Рано утром в понедельник, 8 октября, амурские спасатели отправились в Мазановский район, чтобы искать рыбака, выпавшего из лодки. «Казанка», в которой находилось трое человек, опрокинулась на реке Селемдже, недалеко от села Козловка.

Информация о происшествии поступила от диспетчера ЕДДС Мазановского района около 20:00 в субботу, 6 октября. Один из рыбаков, 36-летний житель Белогорска, самостоятельно выплыл на берег. Двое других мужчин остались в воде. На следующий день, 7 октября, обнаружили второго пострадавшего, он был в удовлетворительном состоянии.

Вниз по течению, в 2–3 километрах от Козловки, нашли затопленную моторную лодку. Третьего амурчанина, жителя села Козловка, пока обнаружить не удалось. Спасатели-водолазы Амурского центра начнут его поиски сегодня сразу же по прибытии на место происшествия.