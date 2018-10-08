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8октября
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сегодня, 09:55 0

Из-за массажа на спине мужчины появились раны

Из-за массажа на спине мужчины появились раны
Фото: cosmo.ru

Мэттью Рейсон (Matthew Raison) вместе с женой отдыхал на Бали. Мужчина вел сидячий образ жизни и у него были частые боли в спине и шейном отделе. На шестой день отдыха он узнал об особом виде массажа, когда массажист приходит в номер и избавляет от проблем со спиной.

Супруги активно отдыхали, и поэтому такой массаж показался им заманчивым предложением. Когда массажист пришел, он спросил мистера Рейсона, готов ли он изгнать из себя красного дракона. Супруга сразу ответила согласием. «Не знаю, о чем вы говорите, но мой муж готов попробовать все что угодно!» – заявила она.

Фото: cosmo.ru

Затем мастер массажировал спину пациента при помощи особой монетки и приговаривал, что завтра здесь будет красный дракон. На следующий день спина Райсона оказалась вся в красных полосах.

Фото: cosmo.ru

Однако эта ситуация только развеселила австралийца. Теперь он понял, что всегда нужно уточнять непонятные процедуры в путешествии. Впрочем, болезненные полосы прошли через несколько дней, а спина у Мэттью с тех пор ни разу не болела, сообщает «Турпром».

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#жизнь #отдых #туризм


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