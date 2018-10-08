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сегодня, 10:01 5

Азиатско-Тихоокеанский банк отменил комиссию за ежемесячное обслуживание кредитных карт

Азиатско-Тихоокеанский банк отменил комиссию за ежемесячное обслуживание кредитных карт

С 1 октября Азиатско-Тихоокеанский банк отменил комиссию за ежемесячное обслуживание кредитных карт. Нововведение коснулось всех действующих тарифов: «Ставка 19», «90 даром» и «Мои правила».

Кроме того, каждый клиент может не только оформить кредитную карту бесплатно, но и пользоваться заемными средствами без процентов до 90 дней. Дополнительный бонус для держателей – кэшбэк 1% за любые покупки, скидки у партеров клуба АТБ и акции от платежных систем.

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Комментирует Александр Парамонов, директор банка по розничному бизнесу:«Сегодня кредитные карты вполне заслуженно пользуются высоким спросом среди клиентов банка. Например, льготный период до трех месяцев позволяет комфортно для собственного бюджета вернуть заемные средства и продолжить пользоваться картой по своему усмотрению. Видя такой повышенный интерес на данный продукт, мы решили отменить комиссию за ежемесячное обслуживание по счету. Кредитные карты от Азиатско-Тихоокеанского банка можно по праву считать лучшим решением для тех, кто любит экономить и не переплачивать, совершая даже незапланированные покупки».

Оформить бесплатную кредитную карту можно в любом отделении банка.

Подробнее:

https://www.atb.su/cards/credit/?utm_source=amur.info&utm_medium=pr&utm_campaign=no_commission&utm_content=10.18&utm_term=credit_cards

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    4 часа назад

    Хорошая новость

  • barbar

    barbar
    4 часа назад

    мелко/не конкурентноспособны

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    А за годовое обслуживание оставили..

  • arahna

    arahna
    3 часа назад

    Сегодня отменил, завтра возобновил с увеличенным тарифом. Старо как мир. Классно у нас банки спасают за счет бюджетных бабок, хоть бы одного вора-банкира спросили за убытки и растраты.

  • Cлонь

    Cлонь
    1 час назад

    Если вы хотите заработать себе нервный стресс, бессонные ночи со всеми вытекающими из этого последствиями- станьте клиентом АТБ.Это банк с запятнанной репутацией, который проводит сомнительные сделки со своими клиентами.

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