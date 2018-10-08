В Благовещенске в автоаварии пострадала 15-летняя девочка

Фото: yaroslavl-news.net

В Благовещенске пожилой водитель устроил ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. 73-летний водитель, управлявший автомобилем Nissan AD, выехал на перекресток улиц 50-летия Октября и Кольцевой на запрещающий сигнал светофора и врезался в маршрутный автобус.

В результате происшествия 15-летняя девушка, ехавшая в автобусе, получила травмы. Авария произошла в пятницу, 5 октября, в 8:27.

В другом ДТП с участием маршрутки пострадала двухлетняя девочка. Она ехала в автобусе, находясь на руках у мамы. Водитель не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля и совершил с ним столкновение. Это произошло в Благовещенске 1 октября.

За пятницу и выходные дни на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий. В пяти ДТП пострадали пять человек, сообщает городской отдел ГИБДД.