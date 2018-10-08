Виноделы предлагают создать в РФ агентство по регулированию отрасли: обзор прессы

Фото: berrys.guru

На днях в мои руки попал журнал «Пионер». Влекомый ностальгическими воспоминаниями о героическом пионерском прошлом, выложил кровные (отмечу – немалые, что заставило меня подумать о том, что пионерия весьма обуржуазилась) и стал обладателем издания. При близком рассмотрении оказалось, что «Пионер» на самом деле называется «Русский пионер».

Давайте посмотрим, на кого ориентирован журнал.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности продукты питания

одежда и обувь

бытовая химия товары для дома

игрушки

... и многое другое! Мы находимся по адресу:

ул. Лазо, 2 Режим работы:

с 9 до 21 ч без перерыва

без выходных

Очень интересно

Главной темой издания обозначена пенсионная реформа. При этом главный редактор журнала Андрей Колесников пишет, что тема планировалась другая, но после обращения к нации президента Путина… То есть показал, что нос умеет держать по ветру. Ну а дальше о своем отношении к пенсионному возрасту высказали… Прошу обратить внимание: главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, музыкант Андрей Макаревич, вице-премьер Татьяна Голикова, писатель Дмитрий Быков, еще один музыкант Юрий Лоза, еще один писатель Сергей Лукьяненко, шахматист Кирсан Илюмжинов, телеведущая Ксения Собчак и еще много других известных деятелей культуры и политики.

Также в номере

Андрей Макаревич с присущим ему нотками скептицизма и лиричностью воспоминаний о юности рассказал, как ему однажды снесло крышу рок-н-роллом. И, отметив, что особо и не заметил, что у него сейчас пенсия и звание «Ветеран труда», поинтересовался, есть ли пенсия и каков ее размер у Мика Джаггера.

Дмитрий Быков с присущим ему сарказмом (высказав между делом, что власть в России шиш сменишь) представил программу «Пенсионная Россия». Тем, кто читал оруэлловский роман «1984», эта программа покажется знакомой.

Татьяна Голикова, с присущей ей любовью к людям, рассказала о коленопреклонении пред своей бабушкой и о комплексе мер по созданию долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

В общем, каждый из авторов журнала с присущим им чувством юмора высказался о пенсии. И если вам интересно – могу дать почитать. Хотите? А я, чтобы слезть с наскучившей темы, обращусь к другим СМИ.

Полный абзац

Что там у меня на очереди? На очереди «Собеседник», рассказавший о том, что в одном из зданий Москвы произошел пожар. «Дело житейское, – скажете вы. – Ежедневно где-нибудь что-нибудь да загорается. Вот и у нас в области ввели особо пожароопасный период. Но в данном случае пожар произошел в Институте законодательства при правительстве России. Что позволяет подумать о том, что сотрудники неудачно уничтожали очередной плохой закон. А те, что не уничтожены – хорошие – сейчас действуют на территории страны.

Вам статья

Что-то я зациклился на всяких законодательных и околозаконодательных темах. Давайте о чем-нибудь более интересном. О криминальном, например. Вот в «Аргументах неделi» с интересом прочел о том, что в Германии начались работы по осушению озера Титьензее. И делается это не в сельскохозяйственных целях, а в рамках расследования дела об исчезновении женщины около 25 лет назад. Следователям придется вычерпать около двадцати тысяч литров воды, сливать которую будут в соседнее озеро Везер. Четверть века полицейские не могли разгадать загадку пропажи 29-летней фрау, и вот на 26 году следствия они решили, что тело может находиться на дне озера. Есть версия, что к пропаже дамы имел отношение ее 58-летний бойфренд, с которым она хотела порвать отношения. Несложные подсчеты показали, что сейчас ему 83 года. А жив он или нет – не сообщается.

На посошок

Расскажу еще о заметке из «Мира новостей», где рассказывается о том, что виноделы предлагают создать в РФ единое агентство, которое бы занималось регулированием винодельческой отрасли и виноградарства. Сейчас производство вина на государственном уровне курирует Минсельхоз, его оборот – Росалкогольрегулирование, а реестр виноградников ведут региональные власти. По мнению же специалистов-виноделов, должна быть одна организация, которая будет контролировать количество произведенного вина и не ограничивать объемы производства, а наоборот – стимулировать.

«Потому что вино – дело полезное», – пояснил председатель саммита виноделов Борис Титов. Собственно, именно на этой части заметки и я хотел заострить ваше внимание. И заметьте, о полезности вина сказал не я, я только повторил.