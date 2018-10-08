Виноделы предлагают создать в РФ агентство по регулированию отрасли: обзор прессы
На днях в мои руки попал журнал «Пионер». Влекомый ностальгическими воспоминаниями о героическом пионерском прошлом, выложил кровные (отмечу – немалые, что заставило меня подумать о том, что пионерия весьма обуржуазилась) и стал обладателем издания. При близком рассмотрении оказалось, что «Пионер» на самом деле называется «Русский пионер».
Давайте посмотрим, на кого ориентирован журнал.
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Очень интересно
Главной темой издания обозначена пенсионная реформа. При этом главный редактор журнала Андрей Колесников пишет, что тема планировалась другая, но после обращения к нации президента Путина… То есть показал, что нос умеет держать по ветру. Ну а дальше о своем отношении к пенсионному возрасту высказали… Прошу обратить внимание: главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, музыкант Андрей Макаревич, вице-премьер Татьяна Голикова, писатель Дмитрий Быков, еще один музыкант Юрий Лоза, еще один писатель Сергей Лукьяненко, шахматист Кирсан Илюмжинов, телеведущая Ксения Собчак и еще много других известных деятелей культуры и политики.
Также в номере
Андрей Макаревич с присущим ему нотками скептицизма и лиричностью воспоминаний о юности рассказал, как ему однажды снесло крышу рок-н-роллом. И, отметив, что особо и не заметил, что у него сейчас пенсия и звание «Ветеран труда», поинтересовался, есть ли пенсия и каков ее размер у Мика Джаггера.
Дмитрий Быков с присущим ему сарказмом (высказав между делом, что власть в России шиш сменишь) представил программу «Пенсионная Россия». Тем, кто читал оруэлловский роман «1984», эта программа покажется знакомой.
Татьяна Голикова, с присущей ей любовью к людям, рассказала о коленопреклонении пред своей бабушкой и о комплексе мер по созданию долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.
В общем, каждый из авторов журнала с присущим им чувством юмора высказался о пенсии. И если вам интересно – могу дать почитать. Хотите? А я, чтобы слезть с наскучившей темы, обращусь к другим СМИ.
Полный абзац
Что там у меня на очереди? На очереди «Собеседник», рассказавший о том, что в одном из зданий Москвы произошел пожар. «Дело житейское, – скажете вы. – Ежедневно где-нибудь что-нибудь да загорается. Вот и у нас в области ввели особо пожароопасный период. Но в данном случае пожар произошел в Институте законодательства при правительстве России. Что позволяет подумать о том, что сотрудники неудачно уничтожали очередной плохой закон. А те, что не уничтожены – хорошие – сейчас действуют на территории страны.
Вам статья
Что-то я зациклился на всяких законодательных и околозаконодательных темах. Давайте о чем-нибудь более интересном. О криминальном, например. Вот в «Аргументах неделi» с интересом прочел о том, что в Германии начались работы по осушению озера Титьензее. И делается это не в сельскохозяйственных целях, а в рамках расследования дела об исчезновении женщины около 25 лет назад. Следователям придется вычерпать около двадцати тысяч литров воды, сливать которую будут в соседнее озеро Везер. Четверть века полицейские не могли разгадать загадку пропажи 29-летней фрау, и вот на 26 году следствия они решили, что тело может находиться на дне озера. Есть версия, что к пропаже дамы имел отношение ее 58-летний бойфренд, с которым она хотела порвать отношения. Несложные подсчеты показали, что сейчас ему 83 года. А жив он или нет – не сообщается.
На посошок
Расскажу еще о заметке из «Мира новостей», где рассказывается о том, что виноделы предлагают создать в РФ единое агентство, которое бы занималось регулированием винодельческой отрасли и виноградарства. Сейчас производство вина на государственном уровне курирует Минсельхоз, его оборот – Росалкогольрегулирование, а реестр виноградников ведут региональные власти. По мнению же специалистов-виноделов, должна быть одна организация, которая будет контролировать количество произведенного вина и не ограничивать объемы производства, а наоборот – стимулировать.
«Потому что вино – дело полезное», – пояснил председатель саммита виноделов Борис Титов. Собственно, именно на этой части заметки и я хотел заострить ваше внимание. И заметьте, о полезности вина сказал не я, я только повторил.
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