В Приамурье придут дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 8 октября
В Амурской области 8 октября установится переменная облачность, в большинстве районов пройдет слабый и умеренный дождь, на севере возможен мокрый снег. Северо-западный ветер дует со скоростью 6-11, в северных районах – 2-7, местами усиливаясь до 13 метров в секунду.
Температура составит плюс 9…14, на севере региона термометры покажут плюс 5…10, местами будет около нуля.
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В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура составит 11…13 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.
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