Астрологический прогноз на 8 октября: Скорпионам нужно избегать перемен, Рыбы встретят свою судьбу

Восход Солнца: 06:40

Заход Солнца: 17:54

Солнце в Весах.

Овен. Сейчас не нужно действовать второпях. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации.

Телец. Вас ждет очень активный день. У многих представителей этого знака появится отличный шанс вывести свою жизнь на качественно новый уровень.

Близнецы. Ситуация ухудшится и нерешенные проблемы могут стать причиной возникновения осложнений во время переговоров и при заключении сделок.

Рак. Если вы наведете полный порядок в делах и на рабочем столе, то все у вас сложится превосходно. Меньше прогнозируйте будущее, а живите настоящим.

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Лев. День благоприятный для осуществления новых планов. В отношениях с любимым человеком никаких отрицательных изменений не предвидится.

Дева. Представители этого знака могут быть внушаемы и склонны прислушиваться к советам модных целителей.

Весы. Убыточными окажутся переезды, переселения. Не исключены неудачи в разговоре с руководителями, начальством, вызванные недостатком вашей дипломатичности.

Скорпион. Избегайте перемен в любых областях деятельности, так как они могут обернуться неожиданной стороной. Можно положиться на старые связи, они откроют для вас новые перспективы.

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Стрелец. Вас ждет уверенность в своих силах. Многие получат повышение или интересные деловые предложения, признания в любви.

Козерог. Если Вы в этот день добросовестно поработаете, то может рассчитывать на признание коллег и премию от шефа. Вас будут тяготить отношения с человеком, к которому давно потерян интерес.

Водолей. Заключение новых деловых договоров и подписание контрактов лучше перенести на другой день. Занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие.

Рыбы. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств.

Астролог: Вальдемар Небоходцев