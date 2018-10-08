Гороскоп на неделю 8 октября – 14 октября: у Весов бушуют страсти, Стрельцы доверятся интуиции

Общий астрологический прогноз на неделю с 8 октября по 14 для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе вам могут сделать весьма сомнительное, на ваш взгляд, предложение. Не отвергайте его сразу – велика вероятность, что, преодолев сомнения и рефлексии, сделав решительный шаг и рискнув, вы обретете гораздо больше, чем сейчас имеете.

Телец. На эту неделю Вы не планировали никаких великих дел, собираясь прожить ее тихо-чинно-благородно. Но, помня Ваши прошлые заслуги, начальство или какие-то высокие инстанции опять попросили Вас спасти ситуацию. Мол, положение почти критическое, и если не Вы, то кто же? И вот Вы опять спасаете мир без особой надежды на прибавку к жалованию. А попробуйте-ка поставить этим господам условие.

Близнецы. Всю первую половину недели Близнецы будут нацелены на скорейшее решение материальных проблем. Вы будете легки на подъем, и с готовностью будете браться за любую работу, которая помогла бы вам повысить уровень доходов.

Рак. Благоприятный период для медицинских и косметических процедур. Если вы давно планировали поход к врачу или косметологу, то сейчас наступает подходящее время.

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Лев. Львы на этой неделе смогут многого добиться, если поставят перед собой конкретную цель и будут ей следовать.

Дева. Сконцентрируйтесь на активной, но и продуманной работе в делах дома, семьи, недвижимости и преобразованиях в отношениях с близкими. Сейчас могут подниматься вопросы как связанные с происходившим ранее, так и с психологическими моментами отношений. Постарайтесь все держать под контролем и продумывать действия.

Весы. Ваши страсти – это страсти рассудка. Вас интересуют философия, психология, духовные знания, точные абстрактные науки – математика, физика макро- и микромира, а также искусство, музыка и литература. Но все – более от ума, нежели от сердца. Оттого и нет Вам покоя, ибо ум всегда смятен, и только лишь душа всегда блаженна.

Скорпион. Скорпионы в первой половине недели будут испытывать особую потребность в общении с теми людьми, которых волнуют те же вопросы. Поиск единомышленников не всегда заканчивается дружески кругом общения.

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Стрелец. В решении текущих вопросов в ближайшее время доверьтесь интуиции. На этот раз она не подведет и укажет верный путь. Высок риск подхватить простуду. При первых симптомах болезни отправляйтесь лечиться домой.

Козерог. Домашний быт поглотит Козерогов полностью. В конце концов, вы устанете и вам потребуется отдых. Лучше, если вы проведете его на природе - это подарит новые силы. Внимательно подбирайте слова в общении с близкими родственниками. Вы можете невольно обидеть их и потом долго будете просить прощения.

Водолей. Рожденным под этим знаком зодиака удастся отыскать людей, которые помогут воплотить в жизнь все самые сокровенные идеи и планы. Отправляйтесь проводить расследование, можете смело заняться поиском информации.

Рыбы. Усилия по поводу путешествий и раздвигание горизонтов познания предстоит Рыбам. Везение ваше в том, что здоровый образ жизни даст шанс завершения болезненного состояния, если оно возникло в поездке.

Астролог: Вальдемар Небоходцев