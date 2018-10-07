Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7октября
Предыдущая новость
сегодня, 20:16 0

Новый сезон в амурской филармонии открыли международным концертом (фото)

Новый сезон в амурской филармонии открыли международным концертом (фото)

Зрители Амурской областной филармонии смогли почувствовать себя по-президентски. Это случилось на открытии нового концертного сезона. Артисты показали номера, которые были подготовлены для культурной программы «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме.

Кроме артистов филармонии, в концерте приняли участие китайские солисты и коллективы. Международный концерт в честь открытия сезона состоялся в субботу, 6 октября.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ

ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности

продукты питания
одежда и обувь
бытовая химия
товары для дома
игрушки
... и многое другое!

Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2

Режим работы:
с 9 до 21 ч

без перерыва
без выходных

В концертной программе «Музыка без границ» приняли участие почти 100 человек. С российской стороны – солисты и коллективы Амурской областной филармонии: Амурский камерный хор «Возрождение», хореографический ансамбль «Мы», ансамбль народных инструментов «Карусель», «Амур-дуэт», шоу-балет «Максимум». С китайской стороны были артисты Народного художественного театра и хореографического ансамбля города Хэйхэ. Российские и китайские артисты пели на русском и китайском языках.

К международному концерту артисты готовились почти год. Солисты без проблем освоили песни на другом языке. Артисты областной филармонии давно поют по-китайски, периодически выезжая за границу.

А китайцы, в свою очередь, неплохо освоили русский.

Хореографический ансамбль «Мы» показал запоминающийся своими красными оттенками восточный танец «Павлин». А уж когда под русское «Яблочко» в пляс пустился хореографический ансамбль города Хэйхэ, зал не смог сдержать аплодисменты.

Некоторые номера показывали в Хэйхэ на Российско-китайской ярмарке культуры и искусства, на Восточно-экономическом форуме. И, вообще, готовили для президентов двух стран – Владимира Путина и Си Цзиньпиня. И главы государств видели некоторые номера.

Программа состояла из 20 номеров, в их числе также была стилизованная народная хореография от шоу-балета «Максимум», заливистые и порой шутливые мелодии «Амур-дуэта», нежный дуэт Елены Беляевой и Альберта Хана, песни о дружбе Светланы Мараховец и трогательные – об осени – Татьяны Гусаим. А завершило большой двухчасовой концерт выступление признанных любимцев публики – Ирины Атаковой и Бориса Боровикова.

Зрительские аплодисменты не стихали долго – сюрприз удался. Подробно об открытии нового сезона – в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет» на Амур.инфо.

Просмотров всего: 48

#Китай #концерты #культура


Культура

Студия «Траффик» устроила танцевально-поэтический перфоманс в Благовещенске

сегодня, 20:00
Культура

Мужской квартет «Триумф» из Хабаровска в Благовещенске собрал сотни поклонниц
Культура

Амурский областной театр кукол открыл 55-й театральный сезон (фото)
Общество 8

СМИ: Благовещенск стал международным туристическим коридором
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь