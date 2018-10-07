Новый сезон в амурской филармонии открыли международным концертом (фото)

Зрители Амурской областной филармонии смогли почувствовать себя по-президентски. Это случилось на открытии нового концертного сезона. Артисты показали номера, которые были подготовлены для культурной программы «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме.

Кроме артистов филармонии, в концерте приняли участие китайские солисты и коллективы. Международный концерт в честь открытия сезона состоялся в субботу, 6 октября.

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В концертной программе «Музыка без границ» приняли участие почти 100 человек. С российской стороны – солисты и коллективы Амурской областной филармонии: Амурский камерный хор «Возрождение», хореографический ансамбль «Мы», ансамбль народных инструментов «Карусель», «Амур-дуэт», шоу-балет «Максимум». С китайской стороны были артисты Народного художественного театра и хореографического ансамбля города Хэйхэ. Российские и китайские артисты пели на русском и китайском языках.

К международному концерту артисты готовились почти год. Солисты без проблем освоили песни на другом языке. Артисты областной филармонии давно поют по-китайски, периодически выезжая за границу.

А китайцы, в свою очередь, неплохо освоили русский.

Хореографический ансамбль «Мы» показал запоминающийся своими красными оттенками восточный танец «Павлин». А уж когда под русское «Яблочко» в пляс пустился хореографический ансамбль города Хэйхэ, зал не смог сдержать аплодисменты.

Некоторые номера показывали в Хэйхэ на Российско-китайской ярмарке культуры и искусства, на Восточно-экономическом форуме. И, вообще, готовили для президентов двух стран – Владимира Путина и Си Цзиньпиня. И главы государств видели некоторые номера.

Программа состояла из 20 номеров, в их числе также была стилизованная народная хореография от шоу-балета «Максимум», заливистые и порой шутливые мелодии «Амур-дуэта», нежный дуэт Елены Беляевой и Альберта Хана, песни о дружбе Светланы Мараховец и трогательные – об осени – Татьяны Гусаим. А завершило большой двухчасовой концерт выступление признанных любимцев публики – Ирины Атаковой и Бориса Боровикова.

Зрительские аплодисменты не стихали долго – сюрприз удался. Подробно об открытии нового сезона – в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет» на Амур.инфо.