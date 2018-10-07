Студия «Траффик» устроила танцевально-поэтический перфоманс в Благовещенске

В Благовещенске в воскресенье, 7 октября, состоялся танцевально-поэтический перфоманс. Его представили на чердаке областного краеведческого музея.

20 артистов студии танца «Траффик» представили рассказ о художнике, который совершил сделку с сущностью. Они договорились, что художник будет отдавать всего себя взамен на возможность создавать шедевры. Создавая картины, творец постепенно терял себя.

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Хореографические номера сопровождали стихи Галины Панкрац, а в роли шедевров продавшего душу художника, выступили картины Джека Веттриано, расставленные на мольбертах.

Автором идеи перфоманса стала художественный руководитель студии «Траффик» Елена Соловьева. На чердак пришли около 50 зрителей, при этом они не сидели на местах, а могли перемещаться.

«Это пробный вариант, было непросто, так как у нас была возможность провести всего одну репетицию. В будущем, возможно, перфоманс повторится на другой площадке», – рассказала Елена Соловьева.