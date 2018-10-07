В России вводят новые правила регистрации транспортных средств

Фото: ТАСС

МВД России с 7 октября вводит новые правила регистрации транспортных средств. Теперь впервые можно зарегистрировать автомобиль с электронным паспортом в подразделении ГИБДД.

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС. «Приказом определяется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами, имеющими электронные паспорта и паспорта на бумажном носителе», – сказала она. Заявители сами определяют, какой тип паспорта для них предпочтительнее. В случае утраты ПТС, или если он стал негодным или не соответствует утвержденному образцу, его можно заменить или получить дубликаты.

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Приказом также увеличивается срок хранения государственных регистрационных знаков по заявлениям собственников автомобилей – с 180 до 360 суток.

Среди других изменений – значительное упрощение порядка внесения сведений о замененном двигателе автомобиля. Теперь машину достаточно будет представить на осмотр, по результатам которого сведения о номере двигателя внесут в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции. В МВД пояснили, что главное, чтобы замененный двигатель был того же типа и модели, что и ранее установленный на транспортном средстве, не находился в розыске и имел оригинальную заводскую маркировку.

Приказом уточнены и процедуры выдачи регистрационных знаков «Транзит» на вывозимые транспортные средства, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации машины и являющихся основанием к проведению соответствующего регистрационного действия.