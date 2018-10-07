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сегодня, 18:05 2

Хабиба Нурмагомедова могут лишить титула чемпиона

Хабиба Нурмагомедова могут лишить титула чемпиона
Фото: ria.ru

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не исключил, что российского бойца Хабиба Нурмагомедова лишат чемпионского пояса. Поводом для этого стал инцидент, произошедший после боя Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я не могу сказать, что этого не произойдет на 100 процентов», – сказал Уайт, добавив, что сомневается в таком исходе. Однако в зале находился губернатор Невады, и ему пришлось спешно покинуть помещение. Поэтому спортивная комиссия штата «точно серьезно отнесется к этому инциденту». «Так что Хабибу не нужно волноваться насчет меня, а нужно волноваться насчет них», – отметил глава UFC.

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По его словам, если Нурмагомедова отстранят на очень долгий срок, то тогда UFC будет вынуждена лишить его титула. «Точно будут штрафы, возможно, запреты на посещение США», – добавил глава UFC, признав, что сильно разочарован произошедшим.

Что касается возможного реванша, то Уайт отметил, что об этом пока еще рано говорить, сообщает РИА Новости.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, состоявшийся в Лас-Вегасе 7 октября, завершился победой россиянина в четвертом раунде. Таким образом Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Сразу после поединка россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то из команды Макгрегора, перепрыгнул через ограждение и ввязался в непродолжительную драку. Затем он вернулся на ринг, и там также началась потасовка с участием обоих бойцов и представителей их команд. В дело пришлось вмешаться полиции, трех человек из команды Нурмагомедова задержали, но потом отпустили.

Ранее Уйат заявил, что выплату гонорара Нурмагомедову, который должен был получить два миллиона долларов, заморозили до конца расследования драки. Кроме того, россиянину так и не вручили чемпионский пояс, хотя и объявили победителем.

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Хабиб, конечно, мягко сказать, не прав! Любому спортсмену, выступающему под флагом России, нужно быть готовым к провокациям. Я уверена на 100%, что он останется без титула и позиционировать это будут как лишение титула российского борца! Умерьте свой пыл, горцы!

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Не спортивное поведение. Не надо было портить свое лицо, это не красит. Всеми силами надо было держаться и не отвечать на провокации, остался бы красаучеком. А так... годы тяжелей шейх работы и все достижения потом и кровью коту под хвост. Это было ожидаемо, ведь макгрегор на протяжении полугода выводил из себя хабиба..

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