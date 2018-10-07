В результате глобального потепления крупнейшие города могут уйти под воду

Фото: primamedia.ru

Крупнейшие города мира могут затонуть в результате глобального потепления. Угроза нависла над Лондоном, Шанхаем, Хьюстоном, Джакартой, Бангкоком и рядом других мегаполисов с многомиллионным населением.

Как сообщает ИА PrimaMedia, эксперты прогнозируют, что уровень Мирового океана вырастет почти на полметра, если средняя температура на земном шаре увеличится всего на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Кроме Лондона, затопление угрожает Хьюстону, который уже «просел» на три метра, а также Маниле, Джакарте, Лагосу, Дакке, Шанхаю и Бангкоку. В мегаполисах, помимо повышения уровня воды в океане, происходит процесс проседания почвы в результате веса тысяч небоскребов. И эффект получается накопительный: некоторые города-миллионники могут просто исчезнуть с лица Земли в течение 10–15 лет.