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7октября
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сегодня, 17:17 3

В результате глобального потепления крупнейшие города могут уйти под воду

В результате глобального потепления крупнейшие города могут уйти под воду
Фото: primamedia.ru

Крупнейшие города мира могут затонуть в результате глобального потепления. Угроза нависла над Лондоном, Шанхаем, Хьюстоном, Джакартой, Бангкоком и рядом других мегаполисов с многомиллионным населением.

Как сообщает ИА PrimaMedia, эксперты прогнозируют, что уровень Мирового океана вырастет почти на полметра, если средняя температура на земном шаре увеличится всего на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Кроме Лондона, затопление угрожает Хьюстону, который уже «просел» на три метра, а также Маниле, Джакарте, Лагосу, Дакке, Шанхаю и Бангкоку. В мегаполисах, помимо повышения уровня воды в океане, происходит процесс проседания почвы в результате веса тысяч небоскребов. И эффект получается накопительный: некоторые города-миллионники могут просто исчезнуть с лица Земли в течение 10–15 лет.

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#жизнь #природа #происшествия


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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Капец как мы переживаем!

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Полный бред, лет десять тают ледники температура растет а никакой город не ушел под вод.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Всем нам хана! Скоро все умрут! Продаю белые простыни со скидкой по 15752 рубля со скидкой!!! - в них вы будете ползти в последний путь в праздничном наряде! Спешите! Предложение ограничено!

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