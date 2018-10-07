У свободненского поисково-спасательного отряда «Гром» появилась эмблема

Фото: www.gzt-sv.ru

На первом плане эмблемы «Грома» изображены человек с собакой. Как объясняют волонтеры, собака – не только друг человека, она представитель животного мира, которых обучают поиску людей. А грома без грозы не бывает. Пока людям нужна помощь, добровольчество не перестанет существовать, сообщает свободненское издание Gzt-sv.ru.

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Молодежная волонтерская организация образовалась в августе текущего года. Добровольцы в течение трех дней искали пятилетнюю девочку. Как сообщало ИА «Амур.инфо», ребенка нашли мертвым во дворе собственного дома.

Активисты «Грома» Ольга Громова и Игорь Щербина рассказали, что в Свободном действует достаточно большое количество общественных организаций, чья деятельность важна для города, но усилия людей доброй воли будут гораздо эффективнее при поддержке силовых, ведомственных структур и руководства города. Поэтому на встречу, которая состоялась в Свободном, пригласили уполномоченного по правам ребенка, представителей администрации, полиции, управления по делам ГО и ЧС.

Главная цель объединения – содействие в поисках пропавших людей, оказание информационной поддержки при поиске пострадавших в других районах Амурской области, проведение тренировок и обучение добровольцев, разработка и распространение среди населения инструкций о правилах безопасности в рамках своей деятельности.

Одна из важных задач, которую поставили перед собой добровольцы, формирование позитивного общественного мнения к проявлению гражданских инициатив, направленных на повышение эффективности работы государственных органов, уполномоченных проводить поисково-спасательные мероприятия.

По словам добровольцев, волонтерство не подразумевает получение денег или каких-то материальных благ. В идеале, выгода от такой работы – моральное удовлетворение от совершения добрых дел, получение навыков и знаний, новые впечатления и знакомства.

«Громовцы» планируют обучить волонтеров оказанию первой медицинской помощи, поиску людей в промышленных зонах, разрушенных зданиях и сооружениях. Ближайшие курсы проводятся в Благовещенске. Желающие записаться могут обращаться к Ольге Громовой. Главных в отряде нет – обязанности распределяются между всеми участниками, желающими помочь в том или ином мероприятии. Связаться с волонтёрами ПСО «Гром» можно в Свободном по адресу: улица Кирова, 95, а также в Инстаграме: grom.poisk.28.