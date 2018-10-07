У свободненского поисково-спасательного отряда «Гром» появилась эмблема
В городе Свободном Амурской области официально начал работать поисково-спасательный отряд «Гром». Это объединение добровольцев, сплотившихся после трехдневных поисков ребенка в Свободном. У ПСО «Гром» появилась собственная эмблема.
На первом плане эмблемы «Грома» изображены человек с собакой. Как объясняют волонтеры, собака – не только друг человека, она представитель животного мира, которых обучают поиску людей. А грома без грозы не бывает. Пока людям нужна помощь, добровольчество не перестанет существовать, сообщает свободненское издание Gzt-sv.ru.
НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ
ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности
одежда и обувь
бытовая химия
игрушки
... и многое другое!
Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2
Режим работы:
с 9 до 21 ч
без перерыва
без выходных
Молодежная волонтерская организация образовалась в августе текущего года. Добровольцы в течение трех дней искали пятилетнюю девочку. Как сообщало ИА «Амур.инфо», ребенка нашли мертвым во дворе собственного дома.
Активисты «Грома» Ольга Громова и Игорь Щербина рассказали, что в Свободном действует достаточно большое количество общественных организаций, чья деятельность важна для города, но усилия людей доброй воли будут гораздо эффективнее при поддержке силовых, ведомственных структур и руководства города. Поэтому на встречу, которая состоялась в Свободном, пригласили уполномоченного по правам ребенка, представителей администрации, полиции, управления по делам ГО и ЧС.
Главная цель объединения – содействие в поисках пропавших людей, оказание информационной поддержки при поиске пострадавших в других районах Амурской области, проведение тренировок и обучение добровольцев, разработка и распространение среди населения инструкций о правилах безопасности в рамках своей деятельности.
Одна из важных задач, которую поставили перед собой добровольцы, формирование позитивного общественного мнения к проявлению гражданских инициатив, направленных на повышение эффективности работы государственных органов, уполномоченных проводить поисково-спасательные мероприятия.
По словам добровольцев, волонтерство не подразумевает получение денег или каких-то материальных благ. В идеале, выгода от такой работы – моральное удовлетворение от совершения добрых дел, получение навыков и знаний, новые впечатления и знакомства.
«Громовцы» планируют обучить волонтеров оказанию первой медицинской помощи, поиску людей в промышленных зонах, разрушенных зданиях и сооружениях. Ближайшие курсы проводятся в Благовещенске. Желающие записаться могут обращаться к Ольге Громовой. Главных в отряде нет – обязанности распределяются между всеми участниками, желающими помочь в том или ином мероприятии. Связаться с волонтёрами ПСО «Гром» можно в Свободном по адресу: улица Кирова, 95, а также в Инстаграме: grom.poisk.28.
Просмотров всего: 271