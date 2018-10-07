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Мужской квартет «Триумф» из Хабаровска в Благовещенске собрал сотни поклонниц

Мужской квартет «Триумф» из Хабаровска в Благовещенске собрал сотни поклонниц

Хабаровский квартет «Триумф» вновь побывал в Благовещенске. Четыре певца приезжают в город на Амуре всего в третий раз, но уже успели обрести народную любовь. На концерт пришли сотни жительниц столицы Приамурья.

В обновленной программе «Классика мировой эстрады» нашлось место и новым песням, и непременному юмору.

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Мужской квартет «Триумф» – уникальный вокальный проект, который появился четыре года назад в Хабаровске. В коллективе четыре солиста: Александр Пугаков из Тынды, Сергей Уваров из Нерюнгри, хабаровчанин Тарон Григорян и Владимир Бабенко из города Амурска. Последний является художественным руководителем коллектива. Мужской квартет часто приглашают в разные города Дальнего Востока на корпоративные концерты и в ночные клубы.

В этот раз благовещенская публика тепло принимала певцов. Они признались, что скучали по Благовещенску и к новой встрече приготовили новую программу, состоящую из русских, итальянских и французских песен. Они исполнялись как квартетом, так и сольно. Прозвучали «Скажите, девушки, подружке вашей», «Ноктюрн», «Очи черные», «Выйду ночью в поле с конем» и другие. Особой красотой звучания отличались Melancholia и песни из репертуара канадского исполнителя Брюно Пельтье. Публика не жалела ладоней.

Напоследок мужской квартет призвал публику следить за его творчеством в соцсетях, где очень подробно рассказывается о концертах и концертном закулисье «великолепной четверки».

Узнать больше о коллективе, а также почитать о впечатлениях благовещенских зрительниц о концерте можно в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет» на Амур.инфо.

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#концерты #культура


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