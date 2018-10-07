Трое амурских участковых полиции участвуют во всероссийском конкурсе

Фото: УМВД России по Амурской области

Амурскую область на всероссийским конкурсе «Народный участковый» представят трое участковых. По итогам первого, регионального этапа конкурса они поучили наивысшие оценки.

Это майор полиции Вячеслав Суворов из Тынды, капитан полиции Артем Тарасенко – представитель ОМВД России по Тамбовскому району и старший лейтенант полиции Артем Ревуцкий, работающий в межмуниципальном отделе полиции Белогорска.

Как отмечают в амурском управлении МВД России, рейтинг участковых сформировали не статистические данные, а мнение людей. При выборе претендентов за звание лучшего народного участкового учитывались профессионализм, компетентность, а также личные качества кандидата.

Второй этап голосования завершится 16 октября. За своих участковых амурчане могут проголосовать на официальном сайте УМВД России по Амурской области в разделе «Народный участковый–2018». Итоги онлайн-голосования определят победителя на областном уровне, который представит Приамурье на заключительном, федеральном этапе конкурса. Он пройдет с 1 по 10 ноября текущего года.