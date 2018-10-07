14-летняя россиянка впервые сделала два четверных лутца в одной программе (видео)

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Российская фигуристка Анна Щербакова впервые в истории женского одиночного катания исполнила два самых сложных четверных прыжка в одной программе. Один из прыжков был выполнен в каскаде с тройным тулупом.

Рекорд установлен в субботу, 6 октября, в произвольной программе на втором этапе Кубка России, который прошел в Йошкар-Оле. 14-летняя Анна Щербакова набрала 159,43 балла и превзошла мировой рекорд Алины Загитовой. Однако он не будет засчитан, так как на национальных соревнованиях рекорды не учитываются, сообщает РИА Новости.

Первой в истории женского катания четверной лутц на соревнованиях в сентябре исполнила другая ученица Этери Тутберидзе, 14-летняя Александра Трусова.