Амурчане стали есть меньше сахара и больше мяса
Амурстат провел исследование структуры расходов на покупку продуктов питания. Оказалось, что в Амурской области сократилось потребление сахара и кондитерских изделий. А потребление мяса заметно выросло.
При этом в структуре потребления городского и сельского населения отмечались определенные различия. В домашних хозяйствах городской местности было выше потребление таких продуктов, как молоко и молочные продукты (на 2,3%).
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Из молочных продуктов в домохозяйствах сельской местности выше был уровень потребления молока цельного, масла животного, молочных консервов и сухого молока, тогда как в городских домохозяйствах больше потреблялось таких продуктов, как сыры, кисломолочные продукты, йогурт, сметана, сливки и творог, мороженое.
В сельской местности выше был уровень потребления практически всех видов продуктов (на 9 – 63 %), кроме молока и молочных продуктов. Причем среди группы хлебных продуктов существенная доля приходилась на хлеб пшеничный, потребление которого на 50 % превышало аналогичный показатель по городским домохозяйствам.
Потребление сахара и кондитерских изделий понизилось на 5,9 %. Амурчане стали есть меньше картофеля (на 4,1 %), фруктов и ягод (на 3,4 %), рыбы и рыбопродуктов (на 2,2 %), овощей и бахчевых (на 1,7 %). В то же время на 9,8 % выросло потребление мяса и мясопродуктов, яиц (на 6,3 %), масла растительного и жиров (на 4,5 %) и молока и молочных продуктов (на 4,0 %).
Исследование проводилось по данным за 2017 год. По сравнению с 2016-м, расходы амурчан на питание снизились на 0,7 % и составили в среднем 5 531 рубль в месяц на одного члена домашнего хозяйства. Стоимость натуральных поступлений продолжает занимать значительную долю в расходах на питание сельских домохозяйств, и если в течение последних лет роль их несколько снижалась, то в 2017 году их удельный вес составил 29,4 %.
Расходы на покупку продуктов питания существенно отличаются. Так, у наименее обеспеченной 10-процентной группы обследуемого населения расходы на покупку хлеба и хлебных продуктов составляли 15 %, мяса и мясопродуктов – 28 %, молока и молочных продуктов – 15 %. В структуре расходов на питание у 10 % наиболее обеспеченных домохозяйств доли затрат на эти группы продуктов составляли соответственно 11 %, 24 %, 17 %.
При этом, как отмечает Амурстат, в сравнении нормами полноценного питания, рацион амурчан имеет выраженный дефицит по таким группам продуктов, как овощи, молочные продукты и яйца.
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