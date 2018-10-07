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сегодня, 14:10 6

Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора

Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора
Фото: www.gazeta.ru

В воскресенье, 7 октября, в Лас-Вегасе проходит бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. За схваткой суперзвезд смешанных единоборств следит весь мир. Амурчане устроили перекличку в Инстаграме.

Прямую трансляцию боя века вели на телевидении и в интернете. Поединок завершился победой Нурмагомедова, он тем самым защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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Фото: m.sport-express.ru

После схватки в октагоне и за его пределами началась потасовка, в которой Нурмагомедов принял самое активное участие. Пока судьи проводили разбирательство, Макгрегор покинул арену. Победитель ждет официального решения и требует отдать ему пояс: «Я заслужил победу!» Но его вынудили уйти из октагона без пояса и без объявления победителя. Позже бой признали состоявшимся, победа была присуждена Нурмагомедову.

Бою предшествовали скандалы. Ирландский боец провоцировал конфликты, позволял себе резкие высказывания в адрес соперника. В случае победы Макгрегор мог заработать на миллион долларов больше, чем Нурмагомедов, сумма гарантированных выплат которого меньше.

Нурмагомедов является первым из россиян, которому в апреле нынешнего года удалось завоевать звание чемпиона UFC — спортсмен в главной встрече турнира UFC 223 нанес поражение американцу Элу Яквинте. За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них — досрочно), ни разу не потерпев поражения, сообщает РИА Новости.

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#спорт


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Комментарии
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  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    2 часа назад

    Фух... Неужели перестанут на каждом углу говорить про хабиба и макгрегора.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Что значит "на трибунах началась драка"? АИ, почему не пишите, кто её устроил? Санкции обязательно будут. По хорошему, это дисквалификация.

  • Гефест

    Гефест
    1 час назад

    UFC на этом заработал рекордное количество денег, как и бойцы, так,что будет матч реванш, люди любят шоу, американцы этого не упустят.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Хабиб налетел на кого то из команды Конора.

    Достойно завершить поединок не получилось.

    Видимо многим нравится как он представил Россию

    Что то я не припомню чтоб Фёдор Емельяненко вел себя подобным образом.

  • barbar

    barbar
    35 минут назад

    фигня неинтересная/футбол еще скучнее

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    7 минут назад

    Конор обидел Хабиба на пресс конференции. Это проглотил. А то что на взвешивании перед боем. Это жесть. Я бы убила за такие слова и действия.

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