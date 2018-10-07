Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора

Фото: www.gazeta.ru

В воскресенье, 7 октября, в Лас-Вегасе проходит бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. За схваткой суперзвезд смешанных единоборств следит весь мир. Амурчане устроили перекличку в Инстаграме.

Прямую трансляцию боя века вели на телевидении и в интернете. Поединок завершился победой Нурмагомедова, он тем самым защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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Фото: m.sport-express.ru

После схватки в октагоне и за его пределами началась потасовка, в которой Нурмагомедов принял самое активное участие. Пока судьи проводили разбирательство, Макгрегор покинул арену. Победитель ждет официального решения и требует отдать ему пояс: «Я заслужил победу!» Но его вынудили уйти из октагона без пояса и без объявления победителя. Позже бой признали состоявшимся, победа была присуждена Нурмагомедову.

Бою предшествовали скандалы. Ирландский боец провоцировал конфликты, позволял себе резкие высказывания в адрес соперника. В случае победы Макгрегор мог заработать на миллион долларов больше, чем Нурмагомедов, сумма гарантированных выплат которого меньше.

Нурмагомедов является первым из россиян, которому в апреле нынешнего года удалось завоевать звание чемпиона UFC — спортсмен в главной встрече турнира UFC 223 нанес поражение американцу Элу Яквинте. За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них — досрочно), ни разу не потерпев поражения, сообщает РИА Новости.