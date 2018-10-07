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В Благовещенске оцепили часть улицы из-за металлического предмета

В Благовещенске оцепили часть улицы из-за металлического предмета
Фото: pnzdrive.ru

В воскресенье, 7 октября, в Благовещенске перекрыли подъезды к дому № 120 по улице Амурской. В подвале дома был обнаружен подозрительный металлический предмет.

На место происшествия выехали спецслужбы. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении МВД России по Амурской области, находка, обнаруженная в подвальном помещении дома, не представляла опасности. Поэтому оцепление сняли, люди могут беспрепятственно подъезжать к дому.

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