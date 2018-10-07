ГИБДД: водитель, по вине которого пострадали две благовещенки, не имеет прав

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ДТП случилось 4 октября на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Амурской. Мужчина, управлявший Nissan Tiida Latio, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с Toyota Platz. За рулем «тойоты» находилась женщина. Позже она обратилась в Амур.инфо с просьбой откликнуться очевидцев ДТП.

После столкновения Toyota Platz отбросило на женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия водитель автомобиля Toyota Platz и женщина-пешеход получили травмы.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, в отношении водителя Nissan Tiida Latio вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», а также составлен административный материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрестков».