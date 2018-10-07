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сегодня, 11:11 0

Амурчанок приглашают бесплатно обследоваться на рак груди

Амурчанок приглашают бесплатно обследоваться на рак груди
Фото: www.philips.ru

В Благовещенске женщин бесплатно обследуют на рак молочной железы. В течение октября лечебно-диагностический комплекс «Белая Роза» проводит обследование по предварительной записи.

Масштабная социальная кампания против рака груди #ЯПРОШЛА проводится при поддержке благотворительной программы «Женское здоровье» и компании Philips. В ее рамках тысячам женщинам предоставилась возможность бесплатно проходить обследование молочных желез.

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Чтобы записаться на бесплатную диагностику в Благовещенске, нужно позвонить по номерам +7 (4162) 200-009, 200-010, 200-011 в будние дни с 8:30 до 19:30.

Рак молочной железы является самой распространенной причиной смертности от онкологических заболеваний среди женщин. Одновременно это и самый излечимый вид рака. С ним сталкивается каждая седьмая женщина в России. При этом в 94 % случаев болезнь можно вылечить, но при одном важном условии – заболевание должно быть обнаружено на ранней стадии. Запущенные стадии требуют калечащих операций, токсичной химиотерапии.

Лечебно-диагностический комплекс «Белая Роза» открылся в Благовещенске в 2013 году. Проект «Белая роза» разработан Фондом социально-культурных инициатив в 2010 году под руководством супруги премьер-министра РФ Светланы Медведевой. В «Белой Розе» на постоянной основе бесплатно обследуют женщин на наличие заболеваний груди и репродуктивной системы.

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#здоровье


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