Пожар в благовещенской 10-этажке произошел из-за захламления подъезда

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Как сообщало ИА «Амур.инфо», возгорание на девятом этаже 10-этажного дома по улице Воронкова произошло в субботу, 6 октября. На тушении пожара работали 15 человек и шесть единиц техники.

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Звено газодымозащитной службы выдвинулось на разведку. Как оказалось, горел диван в правом крыле подъезда на девятом этаже. Возле дивана жильцы хранили вещи, детские игрушки. У импровизированной кладовой не было двери, к вещам был свободный доступ.

В течение пяти минут открытое горение ликвидировали. В результате огнем уничтожены диван, вещи, повреждены окно и стены, потолок закопчен. Три квартиры, расположенные вблизи очага пожара на лестничной клетке, пожарные спасли от огня, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

Складирование вещей в подъездах жилых домов угрожает пожарной безопасности и наказывается штрафом. За порядком в доме должны следить жильцы и о нарушениях сообщать в управляющую компанию.