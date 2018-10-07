Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7октября
Предыдущая новость
сегодня, 10:11 1

Пожар в благовещенской 10-этажке произошел из-за захламления подъезда

Пожар в благовещенской 10-этажке произошел из-за захламления подъезда
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Причиной пожара в 10-этажном жилом доме в Благовещенске стал диван, стоявший в подъезде. Возле дивана жильцы хранили различные вещи. У импровизированной кладовки не было двери.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», возгорание на девятом этаже 10-этажного дома по улице Воронкова произошло в субботу, 6 октября. На тушении пожара работали 15 человек и шесть единиц техники.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ

ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности

продукты питания
одежда и обувь
бытовая химия
товары для дома
игрушки
... и многое другое!

Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2

Режим работы:
с 9 до 21 ч

без перерыва
без выходных

Звено газодымозащитной службы выдвинулось на разведку. Как оказалось, горел диван в правом крыле подъезда на девятом этаже. Возле дивана жильцы хранили вещи, детские игрушки. У импровизированной кладовой не было двери, к вещам был свободный доступ.

В течение пяти минут открытое горение ликвидировали. В результате огнем уничтожены диван, вещи, повреждены окно и стены, потолок закопчен. Три квартиры, расположенные вблизи очага пожара на лестничной клетке, пожарные спасли от огня, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

Складирование вещей в подъездах жилых домов угрожает пожарной безопасности и наказывается штрафом. За порядком в доме должны следить жильцы и о нарушениях сообщать в управляющую компанию.

Просмотров всего: 173

#МЧС #пожары


Происшествия 1

В Благовещенске произошел пожар на 9-м этаже многоэтажного дома
Общество 1

Особый противопожарный режим установят в городском округе Благовещенск

Общество 4

Жители амурского поселка решили сами восстановить сгоревший мост
Происшествия 1

Из-за пожара в Благовещенске эвакуировались люди (видео)

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Deitra

    Deitra
    2 минуты назад

    Ну и какие наркоманы писали новость? Диван сам себя поджёг? Причиной пожара может быть окурок, вспыхнувшая проводка, поджог, но никак не диван.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь