Владимиру Путину исполняется 66 лет

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Президенту России Владимиру Путину в воскресенье, 7 октября, исполняется 66 лет. «Президент проведет этот день с родными, близкими и друзьями», – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

День рождения у Путина, как и у всех остальных людей, выпадает на официальный выходной нечасто. К тому же ни важная лично для него дата, ни воскресный день никогда не становились для президента основанием отложить на завтра дела, связанные с управлением страной, сообщает ТАСС. В этом смысле выходных у руководителя государства быть не может, хотя изредка найти пару-тройку дней для отдыха ему все-таки удается. Совсем недавно, например, президент провел субботний день на отдыхе в хакасской тайге.

Путину, занимающему высший государственный пост, попросту не у кого отпрашиваться. И ему, очевидно, приходится исходить из обстановки в стране и в мире, выбирая день для отдыха на природе или в кругу близких людей. В прошлом году государственные дела заставили его провести часть собственного дня рождения на рабочем месте и вдалеке от Москвы. В тот день он проводил оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ в Сочи.

Традиционно 7 октября Путин также много общается с лидерами других стран по телефону, принимая поздравления. Как заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эти разговоры не обходятся и без обсуждения «субстантивных вопросов», так что и такие звонки – часть рабочего графика главы государства.