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сегодня, 09:17 10

Владимиру Путину исполняется 66 лет

Владимиру Путину исполняется 66 лет
Фото: tass.ru

Президенту России Владимиру Путину в воскресенье, 7 октября, исполняется 66 лет. «Президент проведет этот день с родными, близкими и друзьями», – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

День рождения у Путина, как и у всех остальных людей, выпадает на официальный выходной нечасто. К тому же ни важная лично для него дата, ни воскресный день никогда не становились для президента основанием отложить на завтра дела, связанные с управлением страной, сообщает ТАСС. В этом смысле выходных у руководителя государства быть не может, хотя изредка найти пару-тройку дней для отдыха ему все-таки удается. Совсем недавно, например, президент провел субботний день на отдыхе в хакасской тайге.

Путину, занимающему высший государственный пост, попросту не у кого отпрашиваться. И ему, очевидно, приходится исходить из обстановки в стране и в мире, выбирая день для отдыха на природе или в кругу близких людей. В прошлом году государственные дела заставили его провести часть собственного дня рождения на рабочем месте и вдалеке от Москвы. В тот день он проводил оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ в Сочи.

Традиционно 7 октября Путин также много общается с лидерами других стран по телефону, принимая поздравления. Как заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эти разговоры не обходятся и без обсуждения «субстантивных вопросов», так что и такие звонки – часть рабочего графика главы государства.

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#российская власть


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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Здоровья. Мирной передачи власти. А там уже дожить до следствия и суда

  • mm_Ник

    mm_Ник
    1 час назад

    Надеюсь это его последний Д/Р на посту президента, а следующий будет в сизо.

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    1 час назад

    Так в 65 лет же мужчины на пенсию. Пора уже на погост покой

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Ну, не будем столь кровожадны.... возраст то уже пенсионный, счастливой пенсии на 13-15 тысяч

  • Гефест

    Гефест
    1 час назад

    Уже пора на пенсию, зачем мучить себя, поберечь бы здоровье надо. Мне вот интересно, какую новую родину выберет доживать для себя Англию или Израель?

  • alex 3

    alex 3
    59 минут назад

    ГефестУже пора на пенсию, зачем мучить себя, поберечь бы здоровье надо. Мне вот интересно, какую новую родину выберет доживать для себя Англию или Израель?
    я вот думаю что человек он абсолютно несчастный. Друзей нет, семья далеко, свобода почти полностью ограничена. Тяжела ноша.

  • Гефест

    Гефест
    42 минуты назад

    alex 3
    ГефестУже пора на пенсию, зачем мучить себя, поберечь бы здоровье надо. Мне вот интересно, какую новую родину выберет доживать для себя Англию или Израель?
    я вот думаю что человек он абсолютно несчастный. Друзей нет, семья далеко, свобода почти полностью ограничена. Тяжела ноша.




    Это для простого народа, волга, нива и прицеп, а вокруг одни враги, на деле же все наоборот.

  • krasnova

    krasnova
    42 минуты назад

    Теперь пусть идет на пенсию и живет на 11 тыс как моя мама

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    35 минут назад

    Однозначно на покой, по медецинским показаниям.

    Здоровый человек такой бредятины не нагородил бы.

  • Maikl

    Maikl
    9 минут назад

    Пора на пенсию.. без вариантов

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