Астрологический прогноз на 7 октября: Львы не побоятся экспериментов, о Девах распустят слухи

Восход Солнца: 06:38

Заход Солнца: 17:56

Солнце в Весах.

Овен. Возможно, у вас появится соперник. Представителей знака могут переполнять эмоции, с которыми они с трудом справятся.

Телец. Вы сконцентрируете внимание на том, что успели сделать за минувший месяц. Оказывается, вы впереди планеты всей!

Близнецы. Вполне вероятно, что в ближайшее время произойдут интересные знакомства, которые впоследствии повлияют на вашу дальнейшую жизнь.

Рак. На данном этапе постарайтесь не брать на себя роль учителя и не навязывайте свое мнение окружающим.

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Лев. Сейчас идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Главное, не бойтесь экспериментировать.

Дева. Вам нужно позаботиться о сохранении социального статуса. Возможны слухи и сплетни за вашей спиной, которые подорвут авторитет.

Весы. Вам лучше побыть одному и задуматься о развитии своих способностей. Возможностей улучшить личную жизнь будет уйма, главное, разглядеть их вокруг себя.

Скорпион. Вам предстоит, как золотой рыбке, исполнять не только свои, но и желания близких людей.

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Стрелец. Уже с утра вы почувствуете слабость, апатию и нехватку энергии. Если есть возможность, то откажитесь от срочных дел и физического труда.

Козерог. День обещает быть чрезвычайно плодотворным и щедрым в профессиональном плане. Составьте план действий и начинайте решать стоящие перед вами задачи, не тяните время, его может не хватить.

Водолей. Представители этого знака будут полны сил, желаний и намерений сделать все, что им поручат. Вы даже решите пойти и выучиться на новую профессию, что вполне похвально.

Рыбы. Сейчас вам не стоит вступать в словесные баталии. Ваши сила слова и сила убеждения на какой-то период ослабнут, и вы сами можете подвергнуться чужому воздействию и мнению.

Астролог: Вальдемар Небоходцев