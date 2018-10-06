Амурский областной театр кукол открыл 55-й театральный сезон (фото)

6 октября в Благовещенске юбилейный, 55-й, театральный сезон открыл Амурский областной театр кукол. Зрителям представили спектакль «Мартынко».

В театре собрался полный зал. Артистов и зрителей с открытием нового сезона поздравила заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова.

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55-й театральный сезон предполагает 5 премьер до конца этого года. Также у амурских артистов впереди обменные гастроли с хабаровским театром.

«Театр находится в очень хорошем творческом состоянии. Об этом говорят новые спектакли, разные, разнообразные – для взрослых, подростковые, для школьников и, конечно, для маленьких. Сейчас мы открываем последней премьерой "Мартынко". Когда-то много-много лет тому назад он у нас шел, но сейчас вот сделали новый спектакль. Там полностью сменился состав. Того "Мартынко", который был, сейчас уже нет. Лучшие или хуже – время покажет», – отметил главный режиссер Амурского областного театра кукол Петр Козец.

Перед показом спектакля для юных зрителей устроили театрализованное представление со знакомыми героями – Поросенком Фунтиком, Госпожой Белладонной и другими. Дети водили хороводы, делали веселую зарядку и выполняли забавные задания.

Театрализованное представление горожан в театре ждет и завтра, 7 октября. Оно состоится перед показом спектакля «Секрет».

Подробнее о мероприятии читайте в рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».