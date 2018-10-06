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6октября
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сегодня, 19:05 10

Олег Кожемяко предложил перенести столицу ДВ во Владивосток

Олег Кожемяко предложил перенести столицу ДВ во Владивосток
Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Бывший глава Амурской области, а ныне врио губернатора Приморья Олег Кожемяко считает, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Это будет правильно, говорит он.

«Я вообще считаю, что Владивосток должен быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток. Во-первых, для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим», – цитирует Олега Кожемяко РИА Новости.

По его мнению, это будет справедливое и правильное решение, ведь во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на который приезжают главы государств.

Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа по указу президента России от 13 мая 2000 года.

Олег Кожемяко, бывший губернатор Сахалинской области, был назначен президентом РФ врио главы Приморского края 26 сентября. Также Владимир Путин поддержал намерение Кожемяко участвовать в выборах губернатора Приморья.

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#Дальний Восток


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    50 минут назад

    он так уверен в победе?

  • full

    full
    49 минут назад

    В свою речку с рыбой пусть переносит.

  • ay

    ay
    47 минут назад

    И ведь станет губернатором Приморья. И ведь перенесут.

  • Graf1977

    Graf1977
    40 минут назад

    Предлагает, так как будто на 199℅ уверен, что после выборов он уже не и.о., а губернатор!

  • ay

    ay
    36 минут назад

    Просто придумал как набрать голосов в протестном регионе.

  • Sapsanische

    Sapsanische
    34 минуты назад

    а что, Дальнему Востоку нужна столица? Столица у нас одна - Москва.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    29 минут назад

    в Ерофей столицу ннннада)))!

  • Vahtovik

    Vahtovik
    21 минута назад

    Там полит технологи засучили рукава! Ещё и не такое предложат, лишь бы остаться у власти!!!

  • physic1

    physic1
    15 минут назад

    Верка Щербина - КОРОЛЕВА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (во время правления КаЖИМЯКИ на Дальнем Востоке и евонного СИДЕНИЯ во ВЛАДИВОСТОКЕ)!!!!

  • physic1

    physic1
    11 минут назад

    ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ!! Прокатют ПРИМОРЦЫ этого САМОВИДВИЖЕНЦА!!!!

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