Олег Кожемяко предложил перенести столицу ДВ во Владивосток

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Бывший глава Амурской области, а ныне врио губернатора Приморья Олег Кожемяко считает, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Это будет правильно, говорит он.

«Я вообще считаю, что Владивосток должен быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток. Во-первых, для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим», – цитирует Олега Кожемяко РИА Новости.

По его мнению, это будет справедливое и правильное решение, ведь во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на который приезжают главы государств.

Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа по указу президента России от 13 мая 2000 года.

Олег Кожемяко, бывший губернатор Сахалинской области, был назначен президентом РФ врио главы Приморского края 26 сентября. Также Владимир Путин поддержал намерение Кожемяко участвовать в выборах губернатора Приморья.