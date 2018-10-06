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сегодня, 18:08 1

В Благовещенске произошел пожар на 9-м этаже многоэтажного дома

В Благовещенске произошел пожар на 9-м этаже многоэтажного дома
Фото: instagram.com/28news

6 октября в Благовещенске произошел пожар в 10-этажном жилом доме по адресу: улица Воронкова, 19/1. Возгорание случилось на 9-м этаже – не в квартире, а в помещении под хознужды, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Люди не пострадали. По предварительной информации, производилась эвакуация жильцов с верхних этажей дома.

Фото: instagram.com/blag_dtp

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#пожары #происшествия


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