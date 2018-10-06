Над Благовещенском раскинулась двойная радуга (фото, видео)

6 октября во второй половине дня в Благовещенске пошел дождь. Его итогом стала двойная радуга. Фотографии и видео этого природного явления прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».

Обычно наблюдается одна радуга. Параллельные солнечные лучи, падая на капли воды, рассеянные в атмосфере, проникают внутрь и отражаются задней стенкой капли. При этом свет два раза испытывает преломление лучей на границе вода-воздух. Поскольку угол преломления свой для каждой длины волны (цвета), на выходе из капли свет разных цветов выходит под отличающимися углами, благодаря чему мы и видим многоцветную полоску.

Особенность этого процесса в сферической капле такова, что большая часть света выходит из капли назад под углом около 41 градуса к направлению падающего света. Поэтому радугу можно увидеть только в пределах дугообразной полоски неба, где угол Солнце – капля – наблюдатель составляет 40-42 градуса, пишет журнал «Наука и жизнь».

Однако часть света может не выйти из капли после первого отражения, а испытать второе. Свет, выходящий из капли после второго отражения, сосредоточен вблизи угла 51 градус, на котором иногда можно увидеть вторичную радугу.

Вторичная радуга всегда менее яркая, а последовательность цветов в ней противоположна первичной. Возможны третье отражение и третья радуга, но это чрезвычайно редкое явление.

Область между радугами немного темнее окружающего неба. Темная область наблюдается, даже если вторичная радуга не видна. Она получила название александровой полосы, по имени древнегреческого философа, впервые описавшего ее еще до нашей эры. Возникновение темной области объясняется тем, что в диапазоне углов примерно 42-50 градусов из капель выходит меньше света.

Как сообщало Амур.инфо, в ночь с 5 на 6 октября на территорию Приамурья должен был сместиться западный циклон, который принесет осадки в виде дождя и мокрого снега, а также похолодание.