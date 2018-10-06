Участница ДТП с пострадавшей в Благовещенске ищет очевидцев аварии
В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Ольга. Девушка стала участницей ДТП в областном центре, в котором пострадала женщина-пешеход. Горожанка просит откликнуться тех, у кого есть записи видеорегистраторов момента аварии.
Ольга пояснила, что находилась за рулем легковушки Toyota Platz. «Получается, в меня въехало такси, и я, видимо, налетела на пешехода. Не знаю, я не видела, что происходило», – сказала благовещенка.
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Ольга отметила, что не знает пострадавшую. «В больнице сказали, что с ней все в порядке. Она уже ушла домой, сразу же после обращения в этот день», – говорит девушка.
Между тем ИА «Сканер» стали известны некоторые подробности ДТП, которые не озвучивались изначально. Так, такси Nissan Tiida проехало на красный сигнал светофора. У водителя этой машины имелись признаки наркотического опьянения, он отказался проходить медосвидетельствование.
Ольга пояснила, что насчет возможного наркотического опьянения у водителя ходят слухи, но достоверной информации нет.
Номер для связи с Ольгой: 8-924-147-62-42.
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