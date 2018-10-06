Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:22 0

Участница ДТП с пострадавшей в Благовещенске ищет очевидцев аварии

Участница ДТП с пострадавшей в Благовещенске ищет очевидцев аварии
Кадр: видео instagram.com/blag_dtp

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Ольга. Девушка стала участницей ДТП в областном центре, в котором пострадала женщина-пешеход. Горожанка просит откликнуться тех, у кого есть записи видеорегистраторов момента аварии.

Ольга пояснила, что находилась за рулем легковушки Toyota Platz. «Получается, в меня въехало такси, и я, видимо, налетела на пешехода. Не знаю, я не видела, что происходило», – сказала благовещенка.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ

ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности

продукты питания
одежда и обувь
бытовая химия
товары для дома
игрушки
... и многое другое!

Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2

Режим работы:
с 9 до 21 ч

без перерыва
без выходных

Ольга отметила, что не знает пострадавшую. «В больнице сказали, что с ней все в порядке. Она уже ушла домой, сразу же после обращения в этот день», – говорит девушка.

Между тем ИА «Сканер» стали известны некоторые подробности ДТП, которые не озвучивались изначально. Так, такси Nissan Tiida проехало на красный сигнал светофора. У водителя этой машины имелись признаки наркотического опьянения, он отказался проходить медосвидетельствование.

Ольга пояснила, что насчет возможного наркотического опьянения у водителя ходят слухи, но достоверной информации нет.

Номер для связи с Ольгой: 8-924-147-62-42.

Просмотров всего: 941

#ДТП #происшествия #транспорт


Происшествия 1

В Благовещенске произошел пожар на 9-м этаже многоэтажного дома
Происшествия 1

В Благовещенске автохам за 20 секунд дважды нарушил ПДД (видео)
Происшествия

В Зейском районе водитель утонул вместе с автомобилем
Общество

В Ромненском районе появилось необычное обращение к водителям
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь