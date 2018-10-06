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Умерла звезда мировой величины Монтсеррат Кабалье

Умерла звезда мировой величины Монтсеррат Кабалье
Фото: Reuters

Испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье умерла утром 6 октября в больнице Барселоны на 86-м году жизни. Об этом со ссылкой на врачей пишет газета El Pais.

В больницу Кабалье поступила в середине сентября. У нее были проблемы с мочевым пузырем. Причины смерти певицы пока не называют, сообщает ТАСС.

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В 2012 году певица перенесла микроинсульт и получила травму колена. Несмотря на это, она продолжила выступления в театрах по всему миру.

Монсеррат Кабалье - испанская оперная певица (сопрано). Она прославилась благодаря своей технике бельканто и исполнением ролей в операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Кабалье исполнила 88 партий в операх и около 800 камерных произведений, пишет РЕН ТВ. В ее репертуаре самые разнообразные партии - от Памины до Изольды, от Донны Эльвиры до Турандот.

Всемирная известность пришла к Кабалье в 1965 году. По информации ИА Регнум, тогда она заменила известную на тот момент американскую оперную певицу Мэрилин Хорн, которая заболела, в партии Лукреции Борджи в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

По данным СМИ, похороны певицы состоятся в понедельник.

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