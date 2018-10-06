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сегодня, 16:03 0

В Приамурье у военных идет прививочная кампания

В Приамурье у военных идет прививочная кампания
Фото: vzsar.ru

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае, идет прививочная кампания. Большинство военнослужащих по призыву и контракту уже получили прививки от вирусных заболеваний.

Военнослужащие, ранее не прошедшие вакцинацию, прививаются в первую очередь, сообщает пресс-служба Восточного военного округа 6 октября. Остальные категории военнослужащих, у которых отсутствуют медицинские противопоказания, прививаются согласно плану прививок. Военнослужащие, которые не прошли вакцинацию в связи с нахождением в отпуске или командировке, будут привиты в индивидуальном порядке в военных поликлиниках.

Прививки военнослужащим ставятся в медицинских пунктах в местах постоянной дислокации воинских частей, не отвлекая личный состав от выполнения служебных обязанностей.

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#военные #здоровье


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