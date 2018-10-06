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В Благовещенске автохам за 20 секунд дважды нарушил ПДД (видео)

В Благовещенске автохам за 20 секунд дважды нарушил ПДД (видео)
Кадр: видео instagram.com/stopham_blg

В социальных сетях 6 октября появилось видео, снятое на дорогах Благовещенска. Ролик запечатлел, как водитель легковушки дважды нарушил правила дорожного движения. Причем нарушения им были допущены в течение 20 секунд.

Разместивший видео инстаграм-паблик stopham_blg пишет, что инцидент произошел на пересечении улиц Амурской и Трудовой: водитель легковушки сначала выехал на перекресток на красный сигнал светофора. А затем ему, опять же в нарушение ПДД, пришлось сдавать на перекрестке задним ходом.

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«Ну, бывает, замечтался, наверное», – предположили пользователи соцсетей.

Видео: instagram.com/stopham_blg

Просмотров всего: 2085

#автохам #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • Казак

    Казак
    1 час назад

    В телефоне вацапится. Часто вижу картину как в переди авто ели едит, а когда обгоняешь ташнота, то видно как водятел в телефон глазами долбится и граблями по экрану шурудит. И тут на видео скорее всего водителю в боковое зрение привиделось что зеленый свет где то моргнул, вот и поехал, но вовремя оторвался от телефона.

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