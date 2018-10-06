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6октября
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сегодня, 15:01 0

В Зейском районе водитель утонул вместе с автомобилем

В Зейском районе водитель утонул вместе с автомобилем
Фото: instagram.com/kriminal.blg

5 октября в Зейском районе случилась трагедия. Вместе со своим автомобилем утонул водитель.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. ИА «Амур.инфо» ее подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области. На переправе через реку Гилюй ушел под воду автомобиль УАЗ, внутри которого находился водитель. На место выехали полицейские, водолазная группа из города Зеи. Тело мужчины извлекли из воды и доставили в морг.

В социальных сетях пишут, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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#происшествия #транспорт


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