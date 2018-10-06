Особый противопожарный режим установят в городском округе Благовещенск

Фото: adi19.ru

С 8 октября на территории городского округа Благовещенск будет установлен особый противопожарный режим, сообщает Управление по делам ГОЧС города. Для жителей областного центра это означает ряд запретов.

В это время запрещается проведение любых работ с использованием открытого огня, разжигание костров, углей в мангалах, отжиг сухой растительности на дачных участках, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

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Ежедневно окрестности областного центра патрулируют спасатели поисково-спасательного отряда Управления по делам ГОЧС, совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Амурской области, МО МВД России «Благовещенский».

За нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима нарушителям может грозить штраф: для физических лиц – в размере от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 30 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Правила соблюдения пожарной безопасности: