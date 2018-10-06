В Ромненском районе появилось необычное обращение к водителям

Один из читателей ИА «Амур.инфо» 6 октября заметил необычный знак-обращение в Ромненском районе. Он расположен в районе села Знаменка и гласит: «Объезжай село – пыль».

«Я проезжал мимо этого села. Через него есть дорога. Село по километражу километров семь. И есть объездная дорога. По селу пролегает "гравийка". Погода сухая, наверное, пыль поднимается, населению мешает. И население сами такой знак установили, я так думаю. Кто же еще мог поставить?» – рассказал мужчина.

Он отметил, что последовал совету знака и поехал в объезд, пожалев местных жителей.