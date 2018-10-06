В Тындинском районе выпал первый снег
5 октября в селе Усть-Нюкжа Тындинского района выпал первый снег. Читатели, проживающие в районе, сообщили газете «БАМ», что осадки в виде снега прошли во многих северных территориях – Олёкме, Юктали.
Как отмечает издание, в Тынде снега пока нет, но после нескольких дней солнечной погоды 6 октября небо хмурится. Возможно, что к концу дня пойдет дождь. А в воскресенье и понедельник, 7 и 8 октября, синоптики не исключают выпадения в Тынде первого в этом сезоне снега. Температура воздуха составит 2-7 градусов выше нуля.
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