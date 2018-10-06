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сегодня, 13:02 2

Жители амурского поселка решили сами восстановить сгоревший мост

Жители амурского поселка решили сами восстановить сгоревший мост
Фото: gazeta-bam.ru

Во время лесных пожаров в районе поселка Тутаул Тындинского района сгорел автомобильный мост. Местные жители решили восстановить его самостоятельно. Инициатором выступил депутат районного Совета и руководитель местной котельной Александр Снегирев.

Как пишет газета «БАМ», этот мост сгорел в мае, он связывал два берега реки Тутаулка. Огонь полностью уничтожил настил сооружения. Раньше по 30-метровому деревянному переходу добирались из Тутаула к Зейскому водохранилищу, куда сельчане любили ездить на рыбалку и просто отдохнуть.

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«Без моста мы, как на острове. До Зейского водохранилища не доехать, а мы любим там порыбачить, да и просто отдохнуть, – говорит Александр Снегирев. – В бамовских поселках никогда мосты не делали. Мы практически сами все собираем. Знаем, где проволоку взять, а где лес. В прошлом году, например, отремонтировали деревянный мост через небольшой ключ, что в 14 километрах от Тутаула по направлению к Дипкуну».

Силами жителей поселка удалось восстановить подъезд и полотно сооружения. «Доски и бревна, которые аккуратно были уложены на металлическую конструкцию, надежно закреплены к основанию моста и между собой», – пишет газета.

Заместитель председателя Тындинского районного Совета народных депутатов Максим Ермаков написал в социальных сетях:

«Испытываю одновременно гордость за земляков, которые отбросили все свои дела и вышли на "народную стройку", и грусть, что в силу скудости нашего бюджета так и не можем восстановить автомобильное сообщение до Тутаула. Пока продвинулись до Маревой. Дороги в этом восточном направлении БАМа нет и не было. Нужны миллиарды! Сотни речушек и ручейков требуют мостовых переходов, а это деньги! Немалые деньги! Отсутствие автомобильного сообщения с Тындой для моего коллеги Александра Снегирева и его земляков – ​огромная боль! Благо есть железнодорожное сообщение, за которое тоже приходится иногда воевать с РЖД».

Депутаты района решили отметить труд всех причастных к восстановлению автомобильного моста. В представительный орган уже поступили документы на награждение почетными грамотами 29 жителей поселка Тутаул.

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#пожары #происшествия #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • barbar

    barbar
    47 минут назад

    грамоты)) совково как,капитализм уже давно,транспортный налог по хорошему парням скостить надо

  • не люблю

    не люблю
    46 минут назад

    зря вы земляки громко об этом заявляете, приедет дорожный надзор природнадзор траспортная прокуратура, трудовая инспекция и ЗАПРЕТЯТ использовать мост, без техдокументации и без госэкспертизы. и еще предпишут разобрать. и все по закону как будто

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