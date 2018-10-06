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В Приамурье приехал советник министра РФ по развитию Дальнего Востока

В Приамурье приехал советник министра РФ по развитию Дальнего Востока
Фото: instagram.com/mintransstroyamur

В Амурскую область приехал советник министра РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин. Он прибыл на строительную площадку пограничного мостового перехода через реку Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ с рабочим визитом, провел совещание.

Как сообщается в Инстаграме министерства транспорта и строительства Амурской области 6 октября, цель визита – «проконтролировать выполнение поручений президента РФ Владимира Путина и правительства России, ускорить строительство пунктов пропуска через государственную границу на месте возведения двух мостов в Дальневосточном федеральном округе, а также, не снижая темпов, выполнять контрактные обязательства и графики, взятые на себя».

«В целом на объекте всё в графике, объект контролируется должным образом государственными и надзорными органами. Вопросов по качеству и количеству проделанных работ у нас нет. Требующая внимания шестая опора находится на контроле – по объективным причинам, связанными с длительными и интенсивными дождями этим летом в Амурской области, это привело к поднятию допустимого уровня воды в Амуре, в результате появилась небольшая сдвижка в сроках выполнения работ на данной опоре. Строителями были приняты дополнительные технологические решения, которые позволяют наверстать упущенные сроки и вернуться в график по работам, касающимся именно шестой опоры», – сказал Дмитрий Тетенькин.

Также на встрече обсудили готовность объекта к реализации этапа «Международный пункт пропуска» на российской территории, мероприятия по открытию которого параллельно готовит Минтранс РФ.

Генподрядные организации и заказчик в лице филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске подтвердили готовность объекта к обеспечению площадки под строительство пункта пропуска «Благовещенск – Хэйхэ».

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#визиты #российская власть #строительство #транспорт


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