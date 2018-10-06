Амурчане испугались зеленых стен в благовещенском ЗАГСе
5 октября Амур.инфо опубликовало информацию о ходе ремонта в зале торжественных регистраций благовещенского ЗАГСа. Были размещены и фотографии.Судя по комментариям на сайте, а также в социальных сетях, многим не понравились зеленые стены.
Пользователи назвали увиденное безвкусным: «Да уж, со вкусом явные проблемы. Перила и двери – шедевр, от другого здания». Другие юзеры задались вопросом, кто выступал дизайнером интерьера: «Мало было, что он был розовый и все, как поросята в рефлексах, теперь эра шреков наступила». «Встречайте – свадьба крокодилов», – написал еще один комментатор.
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Только двоим пользователям сайта Амур.инфо из 12-ти дизайн пришелся по вкусу: «А мне нравится», «А чем зеленый-то не угодил?».
Негативные высказывания были и в Инстаграме. «Раздражающий глаз цвет. Все фотографии будут ужасно смотреться, нужно ведь делать что-то нейтральное, нежное, но никак не этот ядовитый зеленый...» – написал юзер в Инстаграме управления ЗАГС Амурской области.
Одна из благовещенских фотографов высказалась так: «Боже мой, кроме как маты в голову мне не приходят – это наш ЗАГС!!! Вы что творите, дизайнеры? Я просто скоро плакать буду от того, что потом это все обрабатывать!!! Да покрасьте вы его уже в белый и не насилуйте наши глаза. Может, уже петицию написать».
Начальник амурского управления ЗАГС Наталья Томилова прокомментировала ИА «Амур.инфо», что зеленых стен в зале торжественных регистраций не будет.
«Просто попробовали зеленую краску – как она будет лежать. Никто ничего не красил. Шел подбор краски», – пояснила она.
В итоге, по словам Томиловой, было решено остановиться на обоях. В них присутствуют серый, коричневый, золотистый цвета.
Наталья Томилова призвала пользователей воздержаться от некорректных высказываний.
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