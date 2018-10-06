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Амурчане испугались зеленых стен в благовещенском ЗАГСе

Амурчане испугались зеленых стен в благовещенском ЗАГСе
Фото: instagram.com/zagsamur

5 октября Амур.инфо опубликовало информацию о ходе ремонта в зале торжественных регистраций благовещенского ЗАГСа. Были размещены и фотографии.Судя по комментариям на сайте, а также в социальных сетях, многим не понравились зеленые стены.

Пользователи назвали увиденное безвкусным: «Да уж, со вкусом явные проблемы. Перила и двери – шедевр, от другого здания». Другие юзеры задались вопросом, кто выступал дизайнером интерьера: «Мало было, что он был розовый и все, как поросята в рефлексах, теперь эра шреков наступила». «Встречайте – свадьба крокодилов», – написал еще один комментатор.

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Только двоим пользователям сайта Амур.инфо из 12-ти дизайн пришелся по вкусу: «А мне нравится», «А чем зеленый-то не угодил?».

Негативные высказывания были и в Инстаграме. «Раздражающий глаз цвет. Все фотографии будут ужасно смотреться, нужно ведь делать что-то нейтральное, нежное, но никак не этот ядовитый зеленый...» – написал юзер в Инстаграме управления ЗАГС Амурской области.

Одна из благовещенских фотографов высказалась так: «Боже мой, кроме как маты в голову мне не приходят – это наш ЗАГС!!! Вы что творите, дизайнеры? Я просто скоро плакать буду от того, что потом это все обрабатывать!!! Да покрасьте вы его уже в белый и не насилуйте наши глаза. Может, уже петицию написать».

Начальник амурского управления ЗАГС Наталья Томилова прокомментировала ИА «Амур.инфо», что зеленых стен в зале торжественных регистраций не будет.

«Просто попробовали зеленую краску – как она будет лежать. Никто ничего не красил. Шел подбор краски», – пояснила она.

В итоге, по словам Томиловой, было решено остановиться на обоях. В них присутствуют серый, коричневый, золотистый цвета.

Наталья Томилова призвала пользователей воздержаться от некорректных высказываний.

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Комментарии
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  • Аня2828

    Аня2828
    2 часа назад

    жесть

  • Trish

    Trish
    1 час назад

    «Просто попробовали зеленую краску – как она будет лежать. Никто ничего не красил. Шел подбор краски», – пояснила она.

    «Просто попробовали зеленую краску – как она будет лежать. Никто ничего не красил. Шел подбор краски», – пояснила она. Ничего себе подбор краски!!! Все стены закатали.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    зеленый успокаивает))))

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    1 час назад

    Просто у начальника тоска, как у деда Мороза из мультика

  • Путник

    Путник
    1 час назад

    В тех организациях где руководителями женщины дизайнерам дверь закрыта.

    Проблема цветов в этих учреждениях у всех кроме руководитяля - её мнение не обсуждается и лишь колеблется вместе с таким же, но вышестоящим. По этой причине в учреждениях области резко выделяются зелёные, серые и даже бардовые эквиваленты пристрастий и предпочтений.

  • Myxira

    Myxira
    15 минут назад

    Нежная пастель, исключая розовый, а коль уж хочется зеленого, то приглушенная нежная мята, но лучше теплый белый, светлые оттенки кремового. Люстры - долой, потолок итак не высоким смотрится, зеркала добавьте - будет больше объема, света, торжественности, можно совсем чуть золота, тонкой полоской в обрамлении рам, без завитушек, колонн, каминов и канделябров))) Окна в пол было бы не плохо, да, жаль, не позволят. Занавески прозрачно-воздушные (от кого прятаться?), светлые и легкие. Помещение небольшое, его необходимо высветлить и освободить от любого хлама!

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