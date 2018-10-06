СМИ: Благовещенск стал международным туристическим коридором
Информационно-аналитическое издание SM News посвятило статью нынешнему состоянию Благовещенска. Как отмечается, столица Приамурья стала международным туристическим коридором. Из города «челноков» областной центр превратился в центр отдыха для полумиллиона иностранцев.
Только с начала 2018 года пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ пересекли почти 620 тысяч человек. Тысячи туристов проходят таможенный коридор на реке Амур ежедневно, и их количество регулярно растет.
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«За 30 лет открытых границ между Приамурьем и Хэйлунцзяном эта территория кардинально преобразила свою деятельность. От организованных государствами поездок десятка туристов в нелегальный бизнес по доставке дешевого азиатского товара в Россию и, наконец, цивилизованного обмена иностранцами в международном правовом поле», – пишет издание.
Оно констатирует: сегодня можно говорить о том, что «челноки» уходят в прошлое. За прошедший период 2018 года по фактам провоза коммерческого товара под видом личных покупок возбуждено 245 дел.
«Сумка обычного туриста редко превышает 20 килограммов. Сегодня разрешается провозить в ручной клади до 50 килограммов, ежегодно это ограничение будет ужесточаться. Так, к 2021 году турист сможет, не декларируя, провезти 25 килограммов», – сообщил начальник отдела таможенного контроля Андрей Иванищев.
Это серьезно осложнит деятельность нелегальных перевозчиков товара, уверены таможенники. Впрочем, пишет SM News, и сегодня пересекающие российско-китайскую границу предпочитают путешествовать налегке. Если раньше привычной картиной на таможне были клетчатые баулы в руках россиян, сегодня через Амур едут преимущественно туристические группы китайских граждан. Большинство иностранцев предпочитают провезти с собой легкий рюкзак или несколько бутылок пива.
Однако есть и исключения. Несколько раз в РФ пытались ввезти ртуть. Специалисты предполагают, что ее используют для промышленных целей золотодобывающего бизнеса в регионе. Однако уголовные дела по этим фактам пока в разработке. Также нелегалы пытаются провезти технику, косметику и алкоголь. Вывозят же чаще всего украшения и части животных. Таких злоумышленников легко находят специально обученные собаки таможенников. А отдельные четвероногие натренированы обнаруживать крупные партии валюты.
«В целом сегодня таможенное оформление здесь проходит довольно спокойно. Единичные случаи контрабанды выявляются без труда. А все больше таможенники оформляют простых туристов. Кстати, в последнее время количество россиян и иностранцев на дальневосточной границе сравнялось. Примерно в равной степени китайские граждане едут за российской экзотикой, а россияне отправляются за подобными впечатлениями в КНР. Порядка 20 % россиян, пересекающих границу Приамурья и Хэйлунцзяна – жители других регионов РФ. Таким образом, Благовещенск все больше превращается в современный туристический хаб на границе с Китаем», – заключает издание.
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