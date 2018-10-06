У амурчан появилась возможность отправлять посылки за 30 секунд

Фото пресс-службы УФПС Амурской области

Почта России запустила услугу «Предоплаченные посылки». Теперь клиенты могут упаковать посылку дома, оплатить ее онлайн, а процесс оформления посылок на почте занимает не более 30 секунд. Цифровой сервис уже успешно действует в благовещенском Центре выдачи посылок (улица Пионерская, 27, крыльцо № 2).

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно зайти на сайт Почты России в раздел «Посылки», в специальной форме указать основную информацию о почтовом отправлении и получателе, ввести примерный вес посылки, а после того, как система рассчитает примерную стоимость посылки – оплатить ее онлайн. При этом система формирует необходимые документы и почтовые бланки, присваивает трек-номер и штрих-код, которые отправитель сообщает оператору почтового отделения, сообщает пресс-служба УФПС Амурской области.

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Если есть возможность, клиент может сам распечатать с сайта адресный бланк и наклеить на посылку, которую затем относит в почтовое отделение, где оператор считывает всю информацию об отправлении по трек-номеру, сверяет данные посылки и производит окончательный расчет с клиентом.

«Вся процедура достаточно проста и занимает не более 30 секунд, – поясняет руководитель группы посылочного бизнеса и экспресс-доставки Ирина Власова. – Не нужно стоять в очереди, чтобы отдать посылку – достаточно оставить ее на почте. После того как оператор сверит все данные и взвесит посылку, со счета клиента будет списана фактическая сумма, а электронный чек придет на его e-mail. Уверена, эту услугу оценят по достоинству наши постоянные клиенты, которые смогут сэкономить свое время».

Дополнительную информацию о сервисе клиенты могут уточнить на сайте: pochta.ru/support/office-services/payonline-offices.