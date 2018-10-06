В Амурской области выплачен долг по зарплате в 8 миллионов рублей
В Амурской области одна из строительных организаций серьезно задолжала в выплате зарплаты своим работникам. Накопившаяся задолженность оценивалась в сумму более 8 миллионов рублей. В результате долг был погашен после вмешательства прокуратуры.
Тындинской городской прокуратурой в ходе проверки в 2017 году была выявлена организация-респондент (обязанная отчитываться в орган статистики) ООО «ТТС № 2 «МК», которая систематически задерживала выплату зарплаты работникам.
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Только в 2018 году по указанным фактам Тындинский городской прокурор внес директору этой организации 7 представлений. По результатам их рассмотрения два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.
По 7 постановлениям прокурора виновные лица были привлечены к административной ответственности – в виде штрафов на общую сумму 350 тысяч рублей (за повторные факты невыплаты заработной платы). Также по постановлению прокурора руководителя организации привлекли к ответственности «за непредставление сведений в орган статистики о просроченной задолженности по зарплате» (был наложен штраф в размере 10 тысяч рублей).
Кроме того, прокурор в июле 2018 года направил материалы проверки по указанным фактам в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 16 августа по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. Расследование по нему сейчас продолжается и находится на контроле Тындинского городского прокурора.
В результате принятых мер 45 работникам ООО «ТТС № 2 «МК» с апреля 2017 года по август 2018 года полностью выплачена задолженность по зарплате в общей сумме более 8 миллионов рублей.
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