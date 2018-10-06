Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:49 3

В Приамурье могут построить тепловую электростанцию

В Приамурье могут построить тепловую электростанцию
Фото: ria.ru

«Интер РАО» рассматривает сооружение на Ерковецком угольном месторождении в Приамурье тепловой электростанции. Причем ранее обсуждалось, что данная ТЭС будет большой мощности, однако от этого решили отказаться в пользу более экономичного решения.

Как сообщил РИА Новости председатель правления компании Борис Ковальчук в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН), данный проект будет обсуждаться в конце ноября.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ

ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности

продукты питания
одежда и обувь
бытовая химия
товары для дома
игрушки
... и многое другое!

Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2

Режим работы:
с 9 до 21 ч

без перерыва
без выходных

«Интер РАО» несколько лет прорабатывает проект строительства Ерковецкой ТЭС в Амурской области. С 2014 года работа велась вместе с китайской State Grid Corporation of China (SGCC). Предполагалось создать ТЭС мощностью до 8 ГВт и построить линию электропередачи для экспорта в Китай 30-50 миллиардов кВт.ч ежегодно. Проект оценивался в 20-25 миллиардов долларов. В 2017 году в материалах Минэнерго РФ говорилось, что его реализация приостановлена из-за спада энергопотребления в КНР.

«Мы двигаемся, мы предлагаем. Мы соптимизировали финансовую модель проекта, мы ждем ответа. Вот у нас в конце ноября будет бизнес-форум, о котором договорились руководители двух государств, где мы в том числе будем еще раз обсуждать эти проекты. Наверное, будем говорить о малом Ерковце, где будет меньшая мощность – тысяча, одна, две, три (тысячи) мегаватт», – сказал Борис Ковальчук.

Министр энергетики РФ Александр Новак в сентябре говорил, что «Интер РАО» продолжает прорабатывать возможность генерации электроэнергии на базе Ерковецкого угольного месторождения.

В апреле 2017 года Амур.инфо» сообщало, что китайские инвесторы собираются построить в Амурской области Ерковецкую ТЭЦ мощностью 1 050 МВт, которая будет покупать уголь с Ерковецкого месторождения. Проект предусматривал сооружение ЛЭП напряжением 220-500 кВ для связи с российской энергосистемой и выдачи мощности в Китай.

Просмотров всего: 442

#строительство #экономика #энергетика


Общество 2

Жители амурского поселка решили сами восстановить сгоревший мост
Власть

В Приамурье приехал советник министра РФ по развитию Дальнего Востока
Общество 6

Амурчане испугались зеленых стен в благовещенском ЗАГСе
Общество 13

В благовещенском ЗАГСе преображается зал торжественных регистраций
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • NK

    NK
    2 часа назад

    "Шо, опять?"

    Нам останeтся шлак и зола, отвалы (для нового Ильиных). Соседям - электроэнергия. Ну и кто из этих двух стран "сверхдержава"?

  • invv

    invv
    2 часа назад

    Ну нам новые сверхповышенные тарифы, а соседям дешевая электроэнергия.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    «Интер РАО» Это хто такой?

    А не послать бы их в задницу?

    Земля Амурская, население местное, а гавнище разводить здесь будет барыжная компания.

    У нас губернатор есть?

    Или так себе мимо проходил?

    Мост достроим и пусть таскают уголь к себе и жгут там.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь