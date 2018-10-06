В Приамурье могут построить тепловую электростанцию

Фото: ria.ru

«Интер РАО» рассматривает сооружение на Ерковецком угольном месторождении в Приамурье тепловой электростанции. Причем ранее обсуждалось, что данная ТЭС будет большой мощности, однако от этого решили отказаться в пользу более экономичного решения.

Как сообщил РИА Новости председатель правления компании Борис Ковальчук в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН), данный проект будет обсуждаться в конце ноября.

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«Интер РАО» несколько лет прорабатывает проект строительства Ерковецкой ТЭС в Амурской области. С 2014 года работа велась вместе с китайской State Grid Corporation of China (SGCC). Предполагалось создать ТЭС мощностью до 8 ГВт и построить линию электропередачи для экспорта в Китай 30-50 миллиардов кВт.ч ежегодно. Проект оценивался в 20-25 миллиардов долларов. В 2017 году в материалах Минэнерго РФ говорилось, что его реализация приостановлена из-за спада энергопотребления в КНР.

«Мы двигаемся, мы предлагаем. Мы соптимизировали финансовую модель проекта, мы ждем ответа. Вот у нас в конце ноября будет бизнес-форум, о котором договорились руководители двух государств, где мы в том числе будем еще раз обсуждать эти проекты. Наверное, будем говорить о малом Ерковце, где будет меньшая мощность – тысяча, одна, две, три (тысячи) мегаватт», – сказал Борис Ковальчук.

Министр энергетики РФ Александр Новак в сентябре говорил, что «Интер РАО» продолжает прорабатывать возможность генерации электроэнергии на базе Ерковецкого угольного месторождения.

В апреле 2017 года Амур.инфо» сообщало, что китайские инвесторы собираются построить в Амурской области Ерковецкую ТЭЦ мощностью 1 050 МВт, которая будет покупать уголь с Ерковецкого месторождения. Проект предусматривал сооружение ЛЭП напряжением 220-500 кВ для связи с российской энергосистемой и выдачи мощности в Китай.