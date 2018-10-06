Василий Орлов констатировал, что амурский фонд капремонта «не работает»
На YouTube-канале главы Приамурья Василия Орлова появилось видео, снятое во время его встречи с населением региона. В нем губернатор рассказывает о работе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области. Упоминает Орлов и об уголовных делах в отношении организации.
«Фонд не работает. Не работает по всей области. Там сейчас скопилось денег миллиард шестьсот. Это деньги, которые все мы с вами заплатили. Фонд не работает, как они говорят, по основной причине – потому что законодательство не позволяет. Там, где есть скрытые работы, законодательство запрещает… Это очень длительная процедура. Законодательство запрещает оплачивать эти работы», – сказал Василий Орлов.
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В качестве примера он привел ремонт крыши. «Должна быть проектная документация. Они заказывают ПСД – это время. Получают ПСД. Приходят, вскрывают крышу – там какие-то скрытые работы, сгнили какие-то доски внизу, которых не было видно. Им снова надо идти корректировать ПСД. Поэтому компании не хотят работать по вот этим ремонтам многоквартирных домов. Потому что это невыгодно», – отметил глава области.
«У нас сейчас уголовные дела, кстати говоря, на этот фонд, за то, что они дали переплату по ряду объектов, – сказал Орлов. – А почему эта переплата произошла? Потому что приехали, в соответствии с ПСД вскрыли, работы дальше продолжать не могут. Выполнить за свой счет предъявили, фонд оплатил. А надо было делать корректировку ПСД и потом, соответственно, получать эти средства. Это что происходит сейчас? Законодательство федеральное такое».
Он также произнес, обращаясь к сотрудникам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области: «К весне либо вас не будет в этом фонде, либо вы сделаете все крыши».
Ранее стало известно, что Василий Орлов серьезно недоволен работой Фонда. Губернатор не исключил, что его глава Сергей Батурин будет уволен с должности.
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