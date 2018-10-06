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сегодня, 09:24 7

Василий Орлов констатировал, что амурский фонд капремонта «не работает»

Василий Орлов констатировал, что амурский фонд капремонта «не работает»

На YouTube-канале главы Приамурья Василия Орлова появилось видео, снятое во время его встречи с населением региона. В нем губернатор рассказывает о работе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области. Упоминает Орлов и об уголовных делах в отношении организации.

«Фонд не работает. Не работает по всей области. Там сейчас скопилось денег миллиард шестьсот. Это деньги, которые все мы с вами заплатили. Фонд не работает, как они говорят, по основной причине – потому что законодательство не позволяет. Там, где есть скрытые работы, законодательство запрещает… Это очень длительная процедура. Законодательство запрещает оплачивать эти работы», – сказал Василий Орлов.

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В качестве примера он привел ремонт крыши. «Должна быть проектная документация. Они заказывают ПСД – это время. Получают ПСД. Приходят, вскрывают крышу – там какие-то скрытые работы, сгнили какие-то доски внизу, которых не было видно. Им снова надо идти корректировать ПСД. Поэтому компании не хотят работать по вот этим ремонтам многоквартирных домов. Потому что это невыгодно», – отметил глава области.

«У нас сейчас уголовные дела, кстати говоря, на этот фонд, за то, что они дали переплату по ряду объектов, – сказал Орлов. – А почему эта переплата произошла? Потому что приехали, в соответствии с ПСД вскрыли, работы дальше продолжать не могут. Выполнить за свой счет предъявили, фонд оплатил. А надо было делать корректировку ПСД и потом, соответственно, получать эти средства. Это что происходит сейчас? Законодательство федеральное такое».

Он также произнес, обращаясь к сотрудникам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области: «К весне либо вас не будет в этом фонде, либо вы сделаете все крыши».

Ранее стало известно, что Василий Орлов серьезно недоволен работой Фонда. Губернатор не исключил, что его глава Сергей Батурин будет уволен с должности.

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#губернатор #ЖКХ


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Комментарии
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  • Советский

    Советский
    4 часа назад

    А можно и мне такой фонд создать, деньги собирать со всех по закону, и не работать то же по закону. Это же идеально!

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Придут другие, которые будут делиться и все норм будет и без уголовных дел.

    Простым гражданам от данного не легче, дома всё равно не ремонтируются, а занимаются крышелатанием.

    Не пора ли пересмотреть сумму оплаты за капремонт в меньшую сторону не напряга на карман простого населения, раз отмывают бабло граждан и опой и ртом.

  • Подполковник

    Подполковник
    3 часа назад

    Ну понятно, Рафик полностью неувиновник, это закон виноват. Когда губернатор вор, всем оправдание найдется.

  • invv

    invv
    3 часа назад

    Замечательная работа в этом фонде - сидят, балду пинают, денежки получают и немалые. А как туда устроится, может губернатор подскажет.

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    как не платил, так и не буду

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    В тариф заложили еще и ремонт газопровод с пректом на ремонт в домах где нет и не было газа. Через личный кабинет узнали что будет ремонт газопровода в доме. И это скорей всего по всем домам так. Соответственно заложили в тариф рабтты, которые не будут производиться.

  • barbar

    barbar
    42 минуты назад

    не платил,через суд взыскали))

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