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Из-за пожара в Благовещенске эвакуировались люди (видео)

Из-за пожара в Благовещенске эвакуировались люди (видео)
Фото: vladtime.ru

Вечером 5 октября в Благовещенске горел жилой дом. Из здания пришлось эвакуироваться людям, а некоторых жильцов спасли пожарные.

Пожар случился в 5-этажном жилом доме на улице Дьяченко в одной из квартир на четвертом этаже. Силы Благовещенского гарнизона – в составе 10 человек и 4 единиц техники – прибыли на место происшествия через 6 минут.

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Из окна квартиры на четвертом этаже шел дым. Незамедлительно для проведения разведки было сформировано звено газодымозащитной службы. Из подъезда самостоятельно вышли 15 человек, еще четверых пожарные спасли. В течение 8 минут открытое горение было ликвидировано.

В результате пожара огнем повреждена комната на площади 9 квадратных метров, уничтожены вещи и мебель, квартира закопчена.

Причину и виновника пожара предстоит установить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия


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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Rusia

    Rusia
    2 часа назад

    Видимо кто-то знатно повеселился

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